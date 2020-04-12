Тегеран, , 17:28 — REGNUM Иран изучает вероятность того, что коронавирус SARS-CoV2 мог быть создан в качестве средства биологической войны, сообщает 12 апреля информагентство Mehr со ссылкой на главу управления здравоохранения Генштаба ВС Ирана Хассана Арагхизадеха.

По его словам, иранские научные центры, как и многие другие страны мира, исследуют эту версию, однако для конкретного заключения требуется значительное время и усилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Иране число заразившихся коронавирусом превысило 70 тыс. человек, а умерло от COVID-19 4 357 человек.

Напомним, борьбе с коронавирусом в Иране мешают введённые Вашингтоном санкции, ограничивающие возможности Тегерана в закупке лекарств и медицинского оборудования.

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