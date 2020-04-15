Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Количество умерших от COVID-19 на территории США перевалило за 27 тыс. человек, сообщает 15 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии на основе данных федеральных и местных властей.

По утверждению Университета, на сегодняшний день в США погибло от COVID-19 27 085 человек.

Кроме того, на территории страны выявлено 614 482 случая заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире по показателям заражения и смертности от этой инфекции.

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