Белград, , 17:56 — REGNUM За время работ по борьбе с коронавирусной пандемией в Сербии российские военные только в столице страны Белграде провели обработку шести крупных объектов здравоохранения, включая Военно-медицинскую академию, сообщил 14 апреля руководитель российской миссии генерал Михаил Чернышов в интервью сербской газете «Новости».

По его словам, уже запланированы работы по дезинфекции ещё 16 объектов, которые могут быть затронуты коронавирусом.

«На этой неделе в сотрудничестве с министерством здравоохранения Сербии и медицинской службой вооруженных сил Сербии планируются дезинфекционные работы еще на 16 объектах, в которых находились или в которых размещены сейчас пациенты с коронавирусом», — сказал генерал Чернышов.

После обработки основных медучреждений столицы Сербии российские военные перейдут к аналогичным операциям в населенных пунктах в радиусе 150 км от Белграда.

Кроме того, ещё одна группа российских военных эпидемиологов выполняет аналогичные задачи в городе Ниш.

При этом российские военные специалисты отмечают дружеское отношение и отличное сотрудничество со стороны сербских коллег.

«Мы тесно сотрудничаем с санитарной службой вооруженных сил Сербии и сербским министерством здравоохранения. Сразу по прибытии мы провели встречу, на которой определили наиболее важные объекты. Кроме того, к нам обратились с просьбой, чтобы мы проверили медучреждения и оценили, как в них организована работа», — сказал генерал Чернышов.

Как сообщало ИА REGNUM, группа российских военных из состава войск РХБЗ работает в Сербии с начала апреля текущего года, оказывая помощь в борьбе с распространением коронавирусной пандемии

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