Стокгольм, , 16:35 — REGNUM Более тысячи человек умерло в Швеции от болезней COVID-19, сообщил 14 апреля журналистам главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

По его словам, в стране скончались 1 033 пациента, а всего заражено коронавирусом SARS-CoV-2 порядка 11,5 тыс. человек.

«Большая часть заболевших — люди, родившиеся в других странах», — отметил главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. В частности, выходцы из Ирака и Сомали.

Тегнелл заявил, что высокая смертность обусловлена тем, что властям не удалось остановить распространение вируса в домах престарелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом COVID-19 с 11 марта официально признана пандемией.

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