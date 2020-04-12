Москва, , 21:49 — REGNUM Попытки США переложить ответственность за бушующую на их территории пандемию коронавируса на другие страны и структуры вызывают обеспокоенность, сообщает 12 апреля МИД России на официальной странице в Facebook.

Речь идёт о заявлениях президента США Дональда Трампа, обвинившего во вспышке коронавируса Китай и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», — указано в сообщении МИД РФ.

Напомним, Трамп обвинил ВОЗ в излишнем внимании к ситуации с коронавирусом в Китае, в то время как финансирование она получает в основном из США.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день США занимают первое место в мире по масштабам и темпам распространения коронавируса и по числу жертв этой болезни. Они возглавляют первую пятерку стран, где коронавирус до сих пор не идёт на спад.

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