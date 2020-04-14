Нью-Йорк, США, , 23:14 — REGNUM Во время пандемии коронавируса мир столкнулся ещё и с массовой дезинформацией и ложью, создаваемой вокруг этой ситуации, заявил 14 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter.

«Пока мир борется с COVID-19, мы также сталкиваемся с эпидемией дезинформации и лжи», — отметил Гутерриш.

По его словам, наблюдаемое преднамеренное искажение медицинских и научных фактов — это «яд, который угрожает еще большему числу жизней».

Кроме того, Гутерриш рассказал о распространении в Интернете «теорий заговора», а также ненависти к целым группам людей.

«Давайте вместе отвергнем ложь и бессмыслицу», — заявил генсек ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что во всем мире заражено коронавирусом более 1,844 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав: вакцину от коронавируса разрабатывают семь центров в России