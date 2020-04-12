Анкара, , 20:39 — REGNUM За последние сутки в Турции выявлено около 4,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV2, заявил 12 апреля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

При этом он сообщил, что за последние 24 часа в Турции умерло от COVID-19 97 человек.

«Сегодня выявлено 4 789 новых случаев, всего заразившихся насчитывается 56 956. Мы потеряли за день 97 пациентов, поэтому общее число умерших — 1 198. Вылечились 3 446 пациентов», — написал Фахреттин Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним подсчётам ВОЗ, в мире выявлено порядка 1,7 млн случаев заражения SARS-CoV2, более 105 тыс. человек умерло от вызванных им заболеваний.

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