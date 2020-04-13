Стокгольм, , 11:42 — REGNUM Число людей, которые умерли от заболевания COVID-19 в Швеции, вероятно, значительно выше, чем цифры, о которых сообщают власти. Такое мнение озвучила Анника Деймек, почетный профессор патологии. Об этом 12 апреля со ссылкой на Aftonbladet сообщила шведская газета Fria Tider.

«Число смертей от COVID-19 в Швеции в настоящее время тревожно растет, но есть веские основания подозревать, что истинное число умерших значительно выше, чем сообщает Агентство общественного здравоохранения Швеции», — написала Анника Деймек.

Она отмечает, что в статистике по смертности сообщается только о тех, у кого коронавирус был подтвержден лабораторными тестированиями. В то же время огромное количество уже умерших людей не проходили такого тестирования, что подвергает достоверность статистики шведских властей. По состоянию на 12 апреля в Швеции выявлено 10 483 случая заражения, 899 человек скончались.

«В то же время, в соответствии с рекомендациями Агентства общественного здравоохранения Швеции, пациенты «с подозрением на симптомы коронавируса, которые обращаются за медицинской помощью, но которые не настолько больны, что им нужна медицинская помощь, просто отправляются домой без тестирования», — добавила профессор.