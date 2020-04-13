Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Количество случаев заражения коронавирусом во всем мире преодолело отметку 1,9 млн человек, сообщает 13 апреля американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий собственную статистику пандемии.

По заявлению Университета, сейчас в мире инфицированы SARS-CoV-2 1 904 566 человек, из которых 118 459 умерли, а около 445 тыс. выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США заразились коронавирусом 560 тыс. человек.

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