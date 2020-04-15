Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Китай скрывает информацию о коронавирусе, и надо давить на него сильнее, чтобы заставить сотрудничать, заявил 15 апреля глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, все «видят», как Китай скрывает данные о коронавирусе.

«Даже сейчас мы видим, что они скрывают информацию. Поэтому нам нужно еще больше давить на них, чтобы они ею поделились», — сказал Эспер.

При этом шеф Пентагона не стал утруждать себя какими-либо доказательствами своих обвинений и даже не объяснил, с какой целью Китай «скрывает информацию» о коронавирусе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичными заявлениями выступил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сославшийся на некие «данные» разведки.

Напомним, США хуже всех стран мира справляются с пандемией коронавируса. На их территории отмечено больше всего случаев заражения и смертельных исходов вызванных им заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Британка возрастом 106 лет выздоровела после заражения коронавирусом