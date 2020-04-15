Париж, , 17:00 — REGNUM Врачи и медицинские сотрудники, принимающие участие в борьбе с эпидемией коронавируса во Франции, получат денежную премию от 500 до 1500 евро, освобождённую от налогообложения, заявил 15 апреля французский премьер-министр Эдуар Филипп по итогам заседания кабмина.

Кроме того, французское правительство приняло решение оплачивать дополнительные часы работы в больницах во время эпидемии коронавируса на 50% выше, чем обычные переработки, сообщил Филипп.

Уточняется, что на выплату этих премий из бюджета выделено 1,3 млрд. евро.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции режим изоляции, введённый с 17 марта, продлён до 11 мая. Закрыты все учебные заведения, культурные и развлекательные объекты, а также рестораны и кафе.

По последним данным, во Франции выявлено 103 573 случая заражения коронавирусом, умерли от вызванных им заболеваний 15 729 человек.

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