Дублин, , 22:31 — REGNUM Количество выявленных фактов заражения коронавирусом в Ирландии за последние сутки увеличилось на 553 человека, сообщает 11 апреля национальная служба здравоохранения страны.

За тот же период скончались 33 пациента, заболевших COVID-19.

Ирландские медики отмечают, что для страны это рекордный суточный прирост с начала пандемии коронавируса.

Напомним, в Ирландии от COVID-19 на сегодняшний день умерли 320 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ирландии выявлено 8 928 случаев заражения коронавирусом.

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