Дублин, 11 апреля 2020, 22:31 — REGNUM Количество выявленных фактов заражения коронавирусом в Ирландии за последние сутки увеличилось на 553 человека, сообщает 11 апреля национальная служба здравоохранения страны.
За тот же период скончались 33 пациента, заболевших COVID-19.
Ирландские медики отмечают, что для страны это рекордный суточный прирост с начала пандемии коронавируса.
Напомним, в Ирландии от COVID-19 на сегодняшний день умерли 320 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ирландии выявлено 8 928 случаев заражения коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество выявленных случаев COVID-19 в Азербайджане