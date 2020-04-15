Париж, , 23:23 — REGNUM Почти 700 членов экипажа французского авианосца «Шарль де Голль» заражены коронавирусом, сообщает 15 апреля телеканал BFMTV.

Авианосец «Шарль де Голль» Nuno Tavares

Со ссылкой на информацию французского военного ведомства телеканал утверждает, что на борту авианосца на коронавирус были протестированы 1767 моряков.

В результате обследования положительный результат дали 668 тестов.

Один из моряков уже находится в реанимации, ещё 31 перевезён в госпиталь Святой Анны в Тулоне.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад было объявлено, что авианосец «Шарль де Голль» срочно возвращается в военно-морскую базу в Тулоне из-за подозрения на эпидемию коронавируса на его борту.

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