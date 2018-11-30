Дмитрий Медведев наконец-то принес хорошую весть: тренд на падение доходов в России переломлен. Теперь они растут. Премьер-министр в интервью российским телеканалам сослался на статистику, согласно которой «у нас» доходы из-за кризиса долго падали, а последние два года начали расти:

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Марк Захаров. 1976. СССР «Есть 300 сравнительно честных способов отъема денег у населения»

«Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, не номинальных, подчёркиваю, то это 7,6%. Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% — это небольшая сумма».

Но есть и другое мнение — что доходы почти не растут, а экономист Александр Бузгалин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, каким образом создается рост формальных показателей (не обязательно при «средней температуре по больнице»):

«Есть пример, который знают все представители сферы науки и образования. Человека, получающего 15−30 тысяч рублей, переводят на четверть ставки, и в результате его заработная плата вырастает в четыре раза. И, соответственно, таким образом были выполнены указы президента о повышении заработной платы для работников науки и образования. А сейчас огромное количество людей работает на 0,25, 0,5 и 0,7 ставки».

Впрочем, многое становится ясным, если учесть, что, по мнению Медведева, граждане России очень богаты — в смысле, своей душой. Против таких замечательных людей премьеру было особенно тяжело принимать пенсионную реформу, но что делать: ведь, как говорит сам премьер, экономика-то сейчас у РФ развивается быстро, валютные резервы растут:

«Вот в этих условиях мы тем не менее смогли нарастить наши валютные возможности, резервы. Причём за этот год они выросли примерно на 30 млрд долларов, до 460 млрд долларов. И это «подушка безопасности», которая существует».

Ну как тут не ограничить зажравшихся граждан? Хорошо высказался по этому поводу директор Института проблем глобализации Михаил Делягин:

«Западные санкции по степени разрушительности и вредности для РФ не идут ни в какое сравнение с санкциями, которые наложены Банком РФ и правительством, возглавляемым господином Медведевым. Если рассматривать ущерб от санкций, то на 90% — это российские либералы во власти, и только 10% — проклятое западное закулисье».

Цитата из м/ф «Винни Пух идет в гости». реж Фёдор Хитрук. 1971. СССР «Это всё потому, что кто-то слишком много ест!»

А вот чиновникам финансовая диета противопоказана, чего стоит пример из ямальского городка Лабытнанги, где замглавы города Ольга Бульс уволилась, получила «золотой парашют» в полтора миллиона рублей, и быстро вернулась на оставленную должность. Великий комбинатор отдыхает! Кстати, оклад у замглавы города с населением около 26 тысяч человек — аж 198500 рублей. По делу назначена проверка региональной прокуратурой, но как тут не вспомнить октябрьский скандал в Воронежской области, где вице-губернатор получил при выходе на пенсию 23 оклада, тут же вернулся на должность, и все оказалось законно: прокуратура не усмотрела оснований для принятия мер прокурорского реагирования (вскоре все же уволился). А на прошлой неделе стало известно, что депутат Законодательной думы Хабаровского края Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в 187 тысяч рублей в месяц, причем ее случай — не исключение, это депутаты приняли такой закон, и теперь все имеют право на надбавки.

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В прошлом году стало известно, что на протяжении нескольких лет мэр Омска Вячеслав Двораковский получал огромные премии, которые ему выписывали его заместители. Комментируя скандальную информацию, в мэрии Омска ИА REGNUM заявили, что выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города, включая мэра, «осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета». Более того, «указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросов у контрольно-надзорных органов».

А вот в Бурятии VIP-пенсионеры получают повышенные пенсии с 2008 года. По сообщениям местных СМИ, в 2017 году на «золотые парашюты» из бюджета Бурятии ушло 272 миллиона рублей. В этом феврале было решены доплаты уменьшить, и, как при принятии соответствующего закона уточнили в республиканском парламенте, ежемесячный объём высвобождающихся средств составит 1,76 млн рублей. Позже врио главы Бурятии заступился за VIP-пенсионеров из «особого списка». Но если у бурятских «випов» граждане только искали совесть, то чиновница «государство не просило вас рожать» уже ее нашла. В интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову Ольга Глацких заявила:

«Я считаю, что те дела, которые были направлены на молодёжь в Свердловской области, которые были созданы вновь, с моим приходом, с формированием департамента, его созданием, мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить, бросить около 400 тысяч вовлечённых в наши мероприятия ребят».

Ну, тех самых, которых государство не просило рождаться и которым ничего не должно. А в интернете пользователи обратили внимание на жалобу Глацких о том, что ее ребенок видит «травлю» матери в сети, напомнили её же слова про то, кто кого о чем просил или нет, и добавили, что «интернет ей ничего не должен: ни уважения, ни доброты, ни снисходительности».

Есть сермяга в словах Медведева, который посоветовал «чиновникам-бревнам» «включать мозг», прежде чем делать какие-либо заявления, и подчеркнул, что не у всех получается. Кстати, в вопросе телеведущей Ирады Зейналовой, которая и спросила премьера про «брёвна», речь шла о Наталье «макарошки на 3500» Соколовой и той же Глацких. И еще, кстати, Медведев тоже славен своими высказываниями, чего стоит совет пенсионерке, которая жаловалась на нищенскую пенсию, — «денег нет, но вы держитесь», «вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!». Да и рекомендация учителям идти в бизнес, если им денег мало, тоже гражданам запомнилась. Свежие рассуждения о том, как людям нарастить доход — через депозиты, облигации, расширение бизнеса и производства — тоже хороши.

(сс) Robert Larsson Свежая партия советов уже в пути

По данным исследовательского холдинга «Ромир», 43% граждан РФ хватает денег только на еду и одежду, а каждому десятому жителю России и его семье — только на еду. Совсем всё хорошо только у 2%. По данным же опроса ВЦИОМ, своими самыми важными конституционными правами граждане России считают права социальные.

Симптоматично, что именно сейчас власти впали в очередное переименовательское обострение, жертвами которого теперь стали аэропорты. Судя по всему, речь идет не о «дани истории», а о политической манипуляции, посредством которой граждан пытаются отвлечь от насущных нужд. Не случайно граждане против: Колыма чтит Высоцкого, но не хочет, чтобы его именем назывался их аэропорт, мурманская Общественная палата выступила против переименования своего аэропорта — члены совещательного органа направили письмо организаторам конкурса «Великие имена России» с просьбой исключить Мурманск из проекта (это как раз там хотят увековечить ответственного за развал Империи Николая Второго).

«Так решили граждане России, скажут мне. Но в конкурсе, напомню, приняло участие чуть более 3% жителей нашей страны! Большинство россиян его полностью проигнорировало! А ведь надо-то было просто позвонить… Напомню, что против пенсионной реформы движение «Суть времени» собрало более 1 миллиона не звонков, а подписей! Учли? Известны результаты опросов общественного мнения по проблеме Курильских островов — их учитывают? И это, как мы знаем, далеко не единственные примеры отсутствия обратной связи между властью и гражданами. И вот — этот «конкурс». Не для того ли, чтобы отвлечь людей от обсуждения насущных нужд, создать видимость уважения к общественному мнению? Похоже, что так», — пишет обозреватель Михаил Демурин.

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Короткой строкой

— Пикетов мало? Будет митинг! Сахалин собрался выйти на площади за российские Курилы, мэрия митинг запретила. Но люди все равно намерены выйти.

— КПРФ, ЛДПР и СР обратятся в Конституционный суд против пенсионной реформы.

— В Омске подвели итоги Фестиваля безопасности, а в детском саду Томска плавились провода, но детей не стали эвакуировать.

— В Ярославле жители предпочитают сами копить деньги на капремонт, а мэром города и вовсе хотят видеть кота.

— В громком уголовном деле экс-мэра Оренбурга выявлены новые эпизоды. По данным следствия, бывший глава города получил взятки двумя квартирами, а также 2,6 млн рублей.

— Дмитрий Песков не исключил выхода Сергея Брилева из Общественного совета при Минобороны. Примечательно, что британский гражданин вообще в этот совет был включен.

— Морозы: чиновников Алтайского края они застали врасплох, замерзших новосибирцев загнали в метро, чья работа на время остановилась, в Якутии детям запрещают пропускать школу в минус 44, а в Магаданской области родители школьников говорят, что холода буквально ставят их перед выбором: или посещение занятий, или жизнь.

— Акция «Живи, лес» в Забайкалье: почти 20 тыс саженцев превратились в пеньки.

— Скандал в Прикамье: как спасшим детей охотникам вручили педикюрный набор.

— Частные компании получают доступ к госуслугам населению. Число бесплатных услуг может сократиться.

— В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства.

— Показательный случай: торжественные мероприятия по празднованию 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской,которые проходили в Тверской области и в Москве, обернулись неожиданным скандалом. Выяснилось, что делегация от Тверской области, а это 300 чиновников, депутатов, общественников, приехала в Москву для участия в литургии, которую проводил патриарх Кирилл, на отдельном арендованном поезде «Ласточка». В правительстве региона ничего плохого в ситуации не видят, зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский прокомментировал СМИ, что поездка была профинансирована спонсорами. Только вот всё равно — ради того, чтобы чиновники без опозданий добрались до Москвы, в регионе отменили другую утреннюю электричку.

Карикатура из журнала «Крокодил». 1974 «Чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение…» — М. Салтыков-Щедрин, «История одного города»

Есть эксперты, которые удивляются, почему волна возмущения накрыла российское информпространство именно сейчас, ведь болтливые чиновники, получающие вознаграждение не по заслугам, были «всегда». В том-то и дело, что нынешний момент существенно отличается от этого абстрактного «всегда». И отличается тем, что утягивание народных денег по-тихому сменилось наглым и демонстративным отношением к «быдлу». Правящий класс, видимо, твердо решил переформатировать страну под собственные нужды и не видит к тому никаких препятствий.

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