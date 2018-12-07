«Девять кругов ада» для власти: протест в России

Москва, , 11:40 — REGNUM Жители России остро и эмоционально воспринимают обсуждение проблемных моментов, которые из года в год не удается решить местным властям. Данный фактор является главной причиной конвертации социального недовольства в протест. Об этом говорится в докладе Института региональной экспертизы «Протестное поле в России: форматы и практика (анализ кейсов 2017—2018 гг.)».

Основные претензии населения к местной и региональной власти заключаются в том, что, по их мнению, власть не обращает должного внимания на проблемы жителей сел, деревень и городов, а также приходится долго и упорно требовать от администраций выполнения их прямых обязанностей. Это порождает настроения, связанные с ожиданием полной или частичной замены представителей политической элиты в регионе. Если этой замены не происходит, то реакция населения может быть выражена как в форме участия в протестных акциях (повод в этой ситуации найти не составляет труда), так и в форме протестного голосования.

Ещё одним важным фактором конвертации социального недовольства в протест является неспособность чиновников и депутатов решать вопросы, с которыми к ним обращаются люди. Иначе говоря, слабая эффективность работы. В копилку отрицательного отношения населения к власти следует также отнести: потворство пенсионной реформе, цены на топливо, неоднозначные постановления и предложения.

На основе анализа полученных данных можно выделить несколько основных источников и причин социального протеста:

1. Ухудшение социально-экономического положения. Падение жизненного уровня населения становится главным фактором, определяющим протестные настроения. Можно говорить о том, что в России заканчивается эпоха «посткрымского консенсуса», когда значительная часть общества готова была смириться с ухудшением материального положения в обмен на решение ряда внешне‑ и внутриполитических вопросов.

Это связано с тем, что в России окончательно сложилось общество потребления, которое основано на постоянном росте качества и количества предоставляемых услуг. Соответственно, снижение этого качества и количества неизбежно ведёт к раздражению значительной части общества.

2. Пенсионная реформа. На рост общественного недовольства существенное влияния оказывают действия власти. В условиях, когда общий уровень жизни снижается, инициирование пенсионной реформы воспринимается населением крайне болезненно. В свою очередь, власть неспособна внятно объяснить, почему тяготы пенсионного законодательства вместе с рядовыми гражданами не разделяет политическая элита. В итоге людей возмущает не только сама пенсионная реформа, но и нежелание элиты нести солидарную ответственность с населением.

3. Повышение НДС, рост цен на бензин. Одновременно с пенсионной реформой власть предпринимает ещё целый ряд непопулярных решений, от повышения НДС до репрессивных мер в отношении самозанятых.

4. Кризис системы жизнеобеспечения граждан. Одной из ключевых причин протеста является недовольство людей качеством жизни, куда включаются не столько уровень дохода и занятость, сколько предоставляемые государством услуги: образование, здравоохранение, а также кризисное состояние окружающей среды.

5. «Усталость» населения от нынешней политической элиты и лидеров. Рост недоверия к власти породил в обществе существенный запрос на обновление. Несмотря на то, что «Единая Россия» предпринимает шаги по интеграции молодёжи в партийные ряды, это не выглядит убедительно. Несколько больше доверия вызывают молодые кандидаты, предложенные президентом на должность губернаторов в ряде субъектов. Но и эта модель не может считаться беспроигрышной.

В целом у населения складывается стереотип, что обновление может быть связано не столько с приходом новых лиц, сколько с приходом новых политических сил, что и сказалось на результатах выборов в ряде регионов.

6. Общий рост недоверия граждан к политическим институтам. Ухудшение социально-экономического положения и усугубившееся отчуждение населения от власти порождают недоверие к традиционным политическим институтам. Это касается не только системы выборов (к ней этого доверия и не было), но и, например, института президентства.

7. Наличие ряда заинтересованных субъектов, готовых организовать протест. Совершенно очевидно, что трагедии в регионах (подобно трагедии 25 марта в Кемерово) используются как повод для провокации масштабного общественного недовольства и протестов. Основной метод провокации — нагнетание истерии и дезинформация.

8. «Вызывающая» риторика власти. Ситуация усугубляется различного рода «идиотизмами», быстро распространяющимися в условиях информационного общества. Заявления о том, что «макарошки всегда стоят одинаково» или «государство не просило вас рожать», воспринимаются значительным числом людей, как полный отрыв чиновников от реальности и крайняя степень цинизма, и мультиплицируют социальное недовольство.

9. Неумение чиновников общаться с жителями. Федеральные, региональные и муниципальные чиновники имеют высокий уровень уверенности в своей правоте, а также коммуникативные компетенции по взаимодействию в ситуации так называемых «жестких переговоров».

Однако все эти компетенции во время социального протеста могут раздражать население и служить фактором роста социального недовольства. Ситуации социального протеста требуют совершенно иных коммуникативных компетенций от представителей власти.

Указанные девять источников и причин социального протеста представляют собой своего рода «девять кругов ада» для сегодняшней российской власти. Причём причины 1−3 носят социально-экономический, 4−6 — социально-политический, а 7−9 — политико-коммуникативный характер.

Сегодня уже есть примеры, когда протестная повестка приводила к победе на региональных выборах «технических» кандидатов. Это говорит о том, что население готово голосовать фактически за любого кандидата, способного агрегировать протестные настроения, а зачастую — просто против власти. Если в период «электоральных пауз» протест часто носит локальный характер, то в период избирательной кампании он становится ключевым фактором, влияющим на исход голосования.

Ситуация усугубляется тем, что власть не только неубедительно и неуклюже реагирует на потенциальные и реальные политические конфликты, но и не всегда осознаёт степень и глубину протеста, сводя его исключительно к субъективным факторам и недооценивая объективные причины. Региональные чиновники в значительной степени показывают неготовность к принятию новой политической ситуации, часто не способны использовать новые возможности и каналы коммуникации с населением.

Вместе с тем ряд политических сил, действительно, заинтересован в эскалации протестной повестки. Оппозиция понимает, что политическая ситуация изменилась и сейчас наиболее удобное время для того, чтобы попытаться перехватить инициативу и победить на выборах или, по крайней мере, существенно увеличить собственное представительство в региональных легислатурах.

При этом протесты в регионах России, по какой бы причине они ни возникли, становятся частью системы по дискредитации федеральной власти и персонально президента России Владимира Путина. В конченом счёте это ведёт к снижению доверия ко всем властным институтам и ключевым субъектам российской политики, отмечают эксперты.