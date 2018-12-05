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Пикетов мало? Будет митинг! Сахалин выйдет на площади за российские Курилы

Политика

Митинг назначен на 15 декабря

Пикетов мало? Будет митинг! Сахалин выйдет на площади за российские Курилы
Флаг Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 5 декабря 2018, 06:39 — REGNUM  Митинг в знак протеста против заигрывания федеральных властей с Японией по вопросу принадлежности Курильских островов назначен на 15 декабря. Сахалинцы планируют адресовать федеральным властям и вопросы об отсутствии в регионе врио губернатора, глубоком политическом кризисе, ухудшении жизни людей, провальной программе развития Дальнего Востока, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В мэрию Южно-Сахалинска подано официальное уведомление о проведении митинга в знак протеста против переговоров с Японией по вопросу принадлежности Курил.

«Уведомление подано инициативной группой граждан, в неё вошли представители КПРФ на Сахалине, обычные граждане. Митинг заявлен на площади Победы. Мы заявили 600 человек, это большая цифра для нашего немногочисленного региона. Но, я думаю, людей будет больше. Наша позиция, позиция жителей Сахалина и Курильских островов — однозначна и неизменна: Курилы были, есть и должны оставаться российской территорией. По нашему мнению, заигрывание федеральных властей с Японией по вопросу принадлежности Курил является следствием санкций, введённых в отношении олигархов, которые работают в России. Мы подозреваем, что ведётся наипозорнейший торг «Курилы в обмен на ослабление санкций». И мы очень хотели бы ошибаться. Ссылаться на Декларацию 1956 года недопустимо, по нашему мнению. Декларация предусматривает передачу части российских территорий Японии. К тому же в качестве условий там прописаны и демилитаризация Японии, и её неучастие в военных и политических блоках. Япония ни одно из этих условий не выполнила, да к тому же не повинилась за свои военные преступления. Но в любом случае никакие переговоры о принадлежности Курил вестись не должны — никогда и ни с кем!» — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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Много вопросов у сахалинцев и курильчан накопилось к федеральным властям и по другим вопросам:

«На митинге люди будут говорить и об отсутствии врио губернатора на Сахалине и Курилах — третий месяц. Регион не может принять бюджет со всеми вытекающими последствиями. Много вопросов и к провальной во всех отношениях так называемой программе «Развитие Дальнего Востока». И о бездействии блока федерального правительства, отвечающего за развитие Дальнего Востока, — структур, которые курирует дальневосточный полпред Юрий Трутнев — кроме пиар-акций, в Москве, ничего не делается, программа Счётной палатой РФ в пятый уже раз признается провальной, а все эти чиновники «отплясывают» на Днях Дальнего Востока, которые опять же проходят в Москве, за деньги из госпрограммы по развитию Дальнего Востока! Вопросов у людей много и они зададут их на митинге — все до одного!» — добавил Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей всей России, но в особенности Сахалина и Курильских островов возмутили странные переговоры, которые ведёт российская власть с Японией по вопросу принадлежности Курильских островов. Облдума Сахалина направила на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова официальное обращение с требованием об исключении вопроса о передаче российских Курильских островов Японии из переговорного процесса. Во всех муниципалитетах Сахалина люди вышли на пикеты с требованием не обсуждать с Японией вопрос о передаче Курил. Люди глубоко возмущены и считают подобные переговоры предательством национальных интересов страны и памяти советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Курил. Директор Курильского Краеведческого музея, писатель и художник Оксана Ризнич считает, что разговоры о передаче Курил Японии сродни передаче Москвы немцам:

«Курилы — Японии? Может, тогда и Москву немцам? Выгодно, удобно, порядок будет. А если серьёзно, то такие разговоры способны вести только люди, у которых в жизни одна цель — как набить свои животы и карманы», — сказала курильчанка.

Облдума Сахалина направила в адрес президента России Владимира Путина обращение с требованием назначить врио губернатора — это право и обязанность главы государства. Островной регион не может принять бюджет — по закону его утверждает глава региона.

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Страсти по Курилам
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