Медведев рассказал, чем богаты граждане России

Москва, , 15:43 — REGNUM Наиболее сильные впечатления премьер-министр Дмитрий Медведев получил, встречаясь с людьми в разных регионах России. Об этом глава правительства РФ заявил 6 декабря в интервью российским телеканалам.

По его словам, общение с людьми помогало ему выбирать правильную точку зрения при принятии сложных решений. Также Медведев подчеркнул, что граждане России — «люди очень богатые своей душой», но бывающие жёсткими в оценках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что самым трудным решением, которое пришлось принимать российским властям за последние десять лет, — это проведение в стране пенсионной реформы.

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