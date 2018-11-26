Депутат Хабаровского края получила доплату к пенсии в 187 тысяч рублей

Хабаровск, , 09:10 — REGNUM Депутат Законодательной думы Хабаровского края Татьяна Мовчан распоряжением экс-главы региона Вячеслава Шпорта получила доплату к пенсии в 187 тыс. рублей. Доплата ежемесячная, получать её Мовчан начала с июля 2018 года. Общественность ничего не знала о том, что народные избранники получают такие «подарки» из бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Громкий скандал разразился после того, как хабаровский телеграм-канал Недебри опубликовал документ за подписью экс-губернатора Вячеслава Шпорта. В документе значилось, что депутату Мовчан назначается доплата к пенсии в 187 тыс. рублей. Позже подлинность документа подтвердили в правительстве Хабаровского края.

Татьяна Мовчан уволилась из Закдумы Хабаровского края 2 июля 2018 года. А уже с 3 июля начала получать солидную прибавку к пенсии.

Позднее, в эфире радиостанции «Говорит Москва», Вячеслав Шпорт признался, что действительно подписал такой документ:

«Чтобы депутат «не ураганила».

По словам Шпорта, депутат ругалась и грозила судом, утверждая, что губернатор нарушает закон, принятый региональным парламентом, согласно которому депутатам вообще положены такие надбавки:

«Я подписал документ 25 сентября. Я, по моему, его задерживал как раз. Она раньше ушла, эта женщина. Потому я и задерживал, хотел разобраться, действительно сумма большая. И уже передают через кого-то, что она там начала грозить, «в суд пойду, человека рассчитали, а пенсию не подписывают. Ну, я взял и подписал. Юристов собрал. А они говорят: «ну, закон такой, что сделаешь». Если бы я ещё остался, то, может быть, и разобрался бы с этим. Позвал бы её, поговорил бы, чтоб она там не ураганила», — сказал Вячеслав Шпорт.

Экс-губернатор Хабаровского края также добавил, что такие доплаты положены всем депутатам Закдумы Хабаровского края. И указал на то, что депутаты сами приняли этот закон.

Получается, что все депутаты Законодательной думы Хабаровского края имеют право на доплату к пенсии в размере примерно 187 тыс. рублей.

Это известие возмутило жителей региона — средняя пенсия по Хабаровскому краю составляет 16 тыс. 300 рублей.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что намерен поменять порядок назначения доплат к пенсиям парламентариев. Доплаты будут существенно снижены. В правительстве уже готовят соответствующую документацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал, аналогичный хабаровскому, ранее разразился на Камчатке. Там депутаты приняли закон, согласно которому и сами народные избранники, и высшие должностные лица краевого правительства, включая губернатора, получили право на доплаты к пенсии свыше 100 тыс. рублей. Суммы разные — у кого-то больше, у кого-то меньше. И это — не считая той пенсии, которую платит ПФ РФ. Поначалу против законопроекта возразили и прокуратура, и Минюст. Но потом согласились. Закон был принят. Несмотря на возмущение жителей.