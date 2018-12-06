Москва, , 21:11 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посоветовал «чиновникам-бревнам» «включать мозг», прежде чем делать какие-либо заявления. Об этом глава российского правительства сказал во время интервью центральным телеканалам страны.

Телеведущая Ирада Зейналова, которая представляла телеканал НТВ, обратила внимание, что ряд чиновников в регионах просто оторвались от реальности и изрекают довольно странные вещи. Она вспомнила про бывшего министра Саратовской области Наталью Соколову, которая советовала гражданам прожить на 3,5 тыс. в месяц и питаться «макарошками», или слова директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая заявила школьникам, что государство им ничего не должно и вообще не просило их родителей рожать.

Зейналова отметила, что «чиновники-бревна» своими изречениями пишут «Новейший Завет» и говорят такие вещи, что просто «диву даешься».

«Ну что можно сказать… мозги нужно включать, вот и все», — ответил Медведев. Он подчеркнул, что не у всех это, видимо, получается.

При этом глава правительства сказал, что в России один миллион человек находятся на государственной службы. Две трети — это федеральные и региональные чиновники, треть — это муниципальные чиновники. Медведев считает, что большинство из них — государственные служащие в хорошем смысле этого слова и понимают свою ответственность. Но есть и другие.

«Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», — сказал глава правительства.

Он также отметил роль современных средств коммуникации, которые делают достоянием гласности любое высказывание чиновников. Поэтому госслужащие должны думать, прежде чем что-то изрекать.

Стоит отметить, что сам Медведев также неоднократно сам делал довольно странные заявления. Так, общаясь с пенсионеркой в Крыму в 2016 году, которая жаловалась ему на нищенскую пенсию, Медведев прямо ей сказал, что денег сейчас у правительства, нет, но «вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!».

В том же 2016 году Медведев, общаясь с участниками форума «территория смыслов», посоветовал всем, кто работает в системе образования и хочет получать больше денег — идти в бизнес. Так глава правительства ответил на вопрос одного из участников, который обратил внимание, что зарплата учителей значительно меньше чем тех, кто работает в силовых структурах, хотя учителя выполняют не менее важную функцию.