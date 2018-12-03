Гуд бай, фонд: ярославцы предпочитают сами копить деньги на капремонт

Ярославль, , 12:17 — REGNUM Собственники многоквартирных домов в Ярославской области бегут из «общего котла» фонда капремонта, предпочитая самостоятельно распоряжаться собранными средствами. Почти третья часть домов в регионе (27,63%) в настоящий момент перешла на способ накопления средств на капитальный ремонт на специальных счетах. Данные об этом содержатся на портале «Реформа ЖКХ» госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разница в том, что при накоплении на спецсчетах жители сами решают, когда и на что потратить деньги, а в «общем котле» все решения принимает региональный фонд капремонта. Статистика говорит, что отток домов и денег из «общего котла» в Ярославской области приобрел массовый характер. Так за последний год из общего котла ушли 134 дома, а с 2015 года, то есть с момента начала реформы — 580 домов.

Еще более интересны данные статистики в разрезе не количества домов, а площадей. Сейчас в «общем котле» регионального фонда находятся 7176 домов, на специальных счетах — 2740 домов. Однако площади домов на спецсчетах уже превышают площадь домов «общего котла» — 51,32% — одно из первых мест в стране. Это говорит только об одном — из фонда уходят большие, а, следовательно, и самые денежные дома. Они быстро собирают большие суммы, но, судя по всему, недовольны, как фонд ими распоряжается. Поскольку сбор средств на капитальный ремонт осуществляется именно с квадратного метра, то можно говорить о том, что большая часть денег ярославцев уже ушли из управления регионального фонда капремонта, собственники распоряжаются ими самостоятельно.

«Наш дом был построен в нулевых годах, и по программе фонда капитальный ремонт запланирован на 2040-й год. Однако уже сейчас текут стояки горячей и холодной воды. Управляющая компания может только поставить хомут или заменить кусочек трубы, что не решает проблему. Поэтому мы провели собрание и проголосовали за переход на спецсчет. Надеемся в следующем году заменить трубы на пластиковые», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член совета одного из многоквартирных домов Ярославля.

Отток денег из «общего котла» на специальные счета, скорее всего, говорит о недоверии жителей области фонду капитального ремонта. Что неудивительно, с момента начала работы фонд сотрясают не утихающие скандалы.

Вот лишь краткая хроника. В 2015 году фонд затеял массовый ремонт крыш осенью, что привело к многочисленным протечкам, жалобам людей и судебным искам. В 2016-м — вообще почти не начинал новых работ. В 2017-м крупные контракты были отданы иногородним подрядчикам, таким как «Дельта Констракшн», которую теперь фонд безуспешно пытается занести в реестр недобросовестных из-за невыполненных работ.

В 2018 году недоумение у жителей области вызвала массовая замена лифтов в многоквартирных домах, в то время как люди хотели ремонта крыш, труб и фасадов. Год подходит к концу, а в большинстве домов, где были начаты работы, новые лифты так и не заработали. А жителю одного из маленьких домов в фонде вообще посоветовали подождать 100 лет. Парадоксально, но в случаях, когда ремонт производиться за счет средств со специальных счетов, скандалов почти нет. Собственники как-то находят общий язык с подрядчиками.

Эта ситуация выгодна жителям больших и относительно новых домов, которые перешли на специальные счета, но невыгодна маленьким и старым домам, где проблем много, а денег мало. Чем больше будет оскудевать «общий котел», тем меньше у таких жильцов будет шансов на капремонт.

Симптоматично, что, судя по всему, фонду не доверяют не только ярославцы, но и власть, практически отказавшаяся софинансировать работы из областного бюджета. Эти деньги могли бы компенсировать отток средств на спецсчета и восстановить доверие к фонду за счет решения первоочередных проблем собственников. Но этого не происходит. Пока что какой-либо программы выхода из кризиса не видно. В этой ситуации ярославцы действуют по принципу «своя рубашка ближе к телу» и предпочитают решать проблемы капитального ремонта сами.

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