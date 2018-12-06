Медведев назвал самое трудное решение за последние десять лет

Москва, , 13:16 — REGNUM Самым трудным решением, которое пришлось принимать властям страны за последние десять лет, — это проведение в России пенсионной реформы. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам года заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Прямую трансляцию ведет телеканал"Россия 24».

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Председатель правительства РФ отметил, что такого рода меры «не прибавляют популярности власти, но, с другой стороны, это выстраданное решение».

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Медведев отметил, что такие решения не могут пересматриваться часто, а «предыдущие решения на эту тему принимались 70 лет назад». При этом Медведев подчеркнул, что повышение пенсионного возраста — это наименьшее зло. Без таких мер властям не удалось бы обеспечить рост пенсий граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России мужчины и женщины выходят на пенсию с 60 лет и 55 лет соответственно. Однако с 2019 года пенсионный возраст будет поэтапно в течение десяти лет повышаться до 65 и 60 лет. Ряд экспертов считают, что многие до этого возраста не доживут по состоянию здоровья.

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