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Медведев рассказал о выросшей под санкциями «подушке безопасности» РФ

Экономика

Глава правительства напомнил, что экономика России существует в условиях противостояния с рядом стран

Москва, 6 декабря 2018, 12:51 — REGNUM  У России за годы выросли валютные резервы, несмотря на наложенные на страну санкции. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Глава правительства напомнил, что экономика России существует в условиях противостояния с рядом стран.

«Это влияет и на мировую экономику, и на нашу экономику, и на экономику тех стран, которые ввели ограничения. Вот в этих условиях мы тем не менее смогли нарастить наши валютные возможности, резервы. Причём за этот год они выросли примерно на 30 млрд долларов до 460 млрд долларов. И эта «подушка безопасности», которая существует», — сказал Медведев.

Он также отметил «традиционный для нашей страны» низкий внутренний и внешний долг. Медведев оценил экономические итоги года как «вполне позитивные».

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Макроэкономика России
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