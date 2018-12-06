Медведев рассказал о выросшей под санкциями «подушке безопасности» РФ

Москва, , 12:51 — REGNUM У России за годы выросли валютные резервы, несмотря на наложенные на страну санкции. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Глава правительства напомнил, что экономика России существует в условиях противостояния с рядом стран.

«Это влияет и на мировую экономику, и на нашу экономику, и на экономику тех стран, которые ввели ограничения. Вот в этих условиях мы тем не менее смогли нарастить наши валютные возможности, резервы. Причём за этот год они выросли примерно на 30 млрд долларов до 460 млрд долларов. И эта «подушка безопасности», которая существует», — сказал Медведев.

Он также отметил «традиционный для нашей страны» низкий внутренний и внешний долг. Медведев оценил экономические итоги года как «вполне позитивные».