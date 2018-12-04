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В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства

Экономика

Цены на ЖНВЛП будут пересчитаны по новой методике

В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства
Иллюстрация: Domadoktor.ru
Лекарства

Москва, 4 декабря 2018, 10:51 — REGNUM  В результате принятия правительством РФ новой методики ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) в стране могут снизиться цены на лекарства. Об этом сообщает 4 ноября РБК.

По сведениям издания, по новой методике цены на ЖНВЛП будут пересчитаны, исходя из стоимости указанных лекарственных средств в стране, где препарат был произведен, а также в Бельгии, Венгрии, Греции, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Чехии и Франции.

Сообщается, что в России цена на препарат из списка ЖНВЛП согласно новой методике не должна быть выше наименьшей цены в указанных странах. По данным российского Минздрава, в указанных странах сопоставимый с РФ уровень экономического развития.

Эксперты полагают, что после пересчета цен в российских аптеках могут подешеветь жизненно важные лекарства.

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Фармацевтика и фармакология
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