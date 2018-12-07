В Омске подвели итоги Фестиваля безопасности

Омск, , 08:56 — REGNUM Участниками Фестиваля безопасности, организованного и проведенного при участии сотрудников Омского государственного педагогического университета, стали 250 человек, среди которых студенты и учащиеся школ, сообщила пресс-служба вуза.

Фестиваль стартовал 8 ноября с научно-практического семинара д. м. н. профессора Натальи Закоркиной «Профилактика школьных видов патологий как основа здоровьесберегающего обучения». Студенты, преподаватели вуза и учителя общеобразовательных организаций познакомились и приняли участие в обсуждении актуальных тем, в большей степени направленных на профилактику различных видов школьных патологий.

13 ноября прошла просветительская лекция «Организация внеурочной работы по формированию культуры безопасности». Её прочитала старший инспектор главного управления МЧС по Омской области Наталья Стародворская. Она проанализировала пожароопасную ситуацию Омской области и довела до сведения студентов V курса план учебно-воспитательной работы на 2018/2019 учебный год.

В рамках Фестиваля 13 ноября в читальном зале библиотеки прошёл методический семинар «Формирование биологических понятий средствами электронной формы учебников». Его автором выступила главный методист по биологии корпорации «Российский учебник» Светлана Исакова. Она познакомила слушателей с направлениями электронных форм учебников по биологии.

20 ноября студенты прошли обучение по диагностике травматизма и оказания первой помощи под руководством д. м. н., профессора Натальи Закоркиной в рамках проведенного мероприятия — «Деловая игра «Алгоритм оказания первой медицинской помощи». А 23 ноября под руководством профессора была проведена еще одна деловая игра «Тактика деятельности в условиях массовых инфекционных поражений».

В рамках Фестиваля безопасности было организовано и проведено 3 методических мероприятия:

«Здоровое сердце — признак безопасности» среди студентов I и V курсов направленности География и БЖ, Биология и география;

«Жизнь прекрасна, когда безопасна», участниками которой стали обучающиеся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 65»,

«Территория безопасности» среди студентов II и III курсов направленности география и БЖ.

В ходе фестиваля к. п. н., доцентом Анжелой Воловоденко был реализован дистанционный практикум-соревнование на образовательном портале «Решение ситуационных задач по первой помощи», в котором приняли участие студенты I курсов.

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