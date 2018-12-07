«Совесть не позволяет»: свердловская чиновница Глацких не намерена уходить

Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM Свердловская чиновница Ольга Глацких не планирует добровольно покидать пост директора департамента молодёжной политики. Это следует из интервью, которое она дала уральскому блогеру Сергею Колясникову.

Интервью опубликовано на видеохостинге YouTube. Глацких опровергла заявления о «купленности» своего диплома и признала, что «ляпнула» фразу о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. При этом она добавила, что уже извинилась за эту фразу.

Касаясь ситуации в департаменте молодёжной политики, она отметила, что совесть не позволит ей бросить работу.

«Я считаю, что те дела, которые были направлены на молодёжь в Свердловской области, которые были созданы вновь, с моим приходом, с формированием департамента, его созданием, мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить, бросить около 400 тысяч вовлечённых в наши мероприятия ребят», — заявила Глацких.

Она добавила, что за время её отстранения от должности уже три запланированных к запуску проекта не были реализованы. Причём, по её словам, речь идёт об участии в федеральных проектах.

«Конечно, по результатам проверки будет принято решение. Но пока она идёт, обстоят такие дела», — заключила чиновница.

Новое заявление Ольги Глацких вызвало широкий резонанс. В основном интернет-пользователи отзываются негативно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся в начале ноября. В СМИ попала видеозапись её выступления на круглом столе в Кировграде. Там она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило её родителей рожать.

После скандала чиновница была отстранена от работы. Идёт служебная проверка.