В громком уголовном деле экс-мэра Оренбурга выявлены новые эпизоды

Оренбург, , 14:40 — REGNUM В Оренбурге силовики заявили о новых эпизодах в резонансном уголовном деле в отношении экс-мэра города Евгения Арапова. Выявлено три случая взяточничества: квартирами и крупной суммой денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, с января 2016 по август 2018 года директор местной фирмы лично дал бывшему градоначальнику взятку в виде предоставления права на однокомнатную квартиру-студию общей стоимостью около 1 млн рублей и двухкомнатную квартиру общей стоимостью свыше 1,7 млн рублей. Взятка предполагала общее покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории областного центра. Кроме того, коммерсант лично дал Арапову взятку общей стоимостью свыше 2,6 млн рублей.

Также, по данным силовиков, в период с января 2012 по август 2018 года Евгений Арапов через доверенное лицо принимал участие в управлении коммерческой организацией ООО «ГОСТ», осуществляющей предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением в аренду объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города. При этом он преследовал цель систематически получать прибыль от деятельности общества, предоставлял указанной организации преимущества и покровительствовал ей.

Экс-мэру инкриминируют преступления, предусмотренные статьей 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» и статьей 290 УК РФ «Получение взятки».

Следствием в суд направлено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Евгению Арапову. Кроме того, в обеспечительных целях судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде, ходатайство рассмотрят 6 декабря.

Примечательно, что, по официальным данным, Евгений Арапов (согласно его отчёту о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера) в 2017 году не имел в собственности ни объектов недвижимости, ни транспорта. Его годовой доход составил 1 860 991,12 рубля. Супруга Евгения Арапова в 2017 году владела четырьмя объектами недвижимости: земельным участком, домом, квартирой и нежилым помещением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе вслед за бывшим заместителем главы Оренбурга Геннадием Борисовым был задержан экс-мэр Евгений Арапов. Чиновников обвиняют в коррупции. По данным следствия, Борисов попался с поличным при получении взятки, в его автомобиле обнаружили 2 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела всплыл эпизод получения экс-замглавы города взятки в 600 тыс. рублей, из которых 400 тыс. причиталось Арапову.

Впоследствии Борисова отпустили из-под стражи под домашний арест. Евгения Арапова задержали в то время, когда он находился на больничном и проходил лечение в больнице. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу. Смягчить меру пресечения не удалось. В настоящее время Арапов находится в СИЗО. В рамках уголовного дела ранее выявлен эпизод, когда экс-глава города получил взятку в виде предоставления права на квартиру.

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