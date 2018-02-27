Бурятских VIP-пенсионеров лишат 12 млн рублей

Улан-Удэ, , 18:22 — REGNUM В Бурятии станут меньше доплаты к пенсиям VIP-пенсионеров. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 февраля, в республиканском парламенте, депутаты Народного Хурала приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Бурятия».

Речь идёт об изменении размеров ежемесячных доплат к страховой пенсии высокопоставленных пенсионеров, которые в своё время замещали государственные должности в органах законодательной и исполнительной власти, органах государственной власти и управления. Проект закона предполагал рассчитывать размер доплат к их пенсии по-новому, уменьшив размер выплат от 50 до 70 процентов в зависимости от стажа.

Например, главе Бурятии устанавливается доплата в размере 40% от 0,8 денежного вознаграждения (зарплаты) и 55% от 0,8 денежного вознаграждения в зависимости от стажа. Таким образом, размер доплат к пенсии главы республики уменьшится наполовину, для депутатов Народного Хурала — на 30%, госслужащим — на 10%.

В республиканском парламенте уточняют, что ежемесячный объём высвобождающихся средств составит 1,76 млн рублей.

«При условии вступления в силу документа с 1 июня 2018 года объём высвобождающихся средств в 2018 году составит 12,32 млн рублей», — говорится в сообщении Народного Хурала Бурятии.

При этом в парламенте утверждают, что высвобождающиеся средства направят на предоставление единовременных выплат на приобретение жилых помещений семьям, имеющим шесть и более несовершеннолетних детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий. По состоянию на 1 сентября 2017 года в улучшении жилищных условий нуждались 235 семей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии тема доплат «элитным» пенсионерам была актуальна весь 2017 год. В мае прошлого года в регионе даже прошёл митинг против VIP-пенсий. Несколько десятков митингующих собралось на площади Революции в Улан-Удэ.

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По словам депутата Госдумы от Бурятии Николая Будуева, бурятские VIP-пенсионеры получают повышенные пенсии с 2008 года. По сообщениям местных массмедиа, в 2017 году на «золотые парашюты» из бюджета Бурятии ушло 272 миллиона рублей. Как сообщил парламентарий Михаил Гергенов, такие VIP-доплаты сейчас могут достигать 270 тысяч рублей в месяц.

Напомним, по данным Бурятстата, среднемесячная заработная плата в конце 2017 года в регионе составляла 33 400 рублей. Средний размер пенсий в 2017 году составлял 12 059,7 рубля.

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