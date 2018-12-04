В Якутии детям запрещают пропускать школу в минус 44, люди возмущены

Якутск, , 08:07 — REGNUM В Якутии нарастает напряжение вокруг температурных отметок, которые определены для установления актированных дней. Ученики 1−5-х классов не учатся только тогда, когда столбик термометра опускается до минус 45 градусов и ниже, и многие родители с этим не согласны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Повод для возмущения родителей возник 3 декабря, когда многие не повели детей, учащихся в начальных классах, в школу потому, что температура воздуха в Якутске была минус 44 градуса. Отметим, что актированные дни для учеников 1−5-х классов в столице республики вводятся при температуре минус 45 градусов, до 8-го класса — при минус 48, до 11-го — при минус 50. Многие горожане не согласны с такими нормативами и не хотят водить на занятия младших школьников, когда температура воздуха ниже минус 40 градусов, но в школах требуют, чтобы дети приходили в неактированные дни.

«Я сегодня своего младшего не отправила, так мне позвонил директор и сказал: «С вас расписка, по какой причине Вы не отправили ребёнка», «Тот, кто установил эту норму для младших классов, тот не ездит и не возит своих детей на автобусе», — пишут люди в соцсетях.

«Уважаемые родители, вы и только вы в ответе за своего ребенка. И никто не имеет права диктовать вам — отправлять ребёнка в школу в минус 44 или нет, где бы она ни находилась, — цитирует ИА SakhaPress общественницу Анжелику Оконешникову. — Поймите, что это уже опасно для жизни и здоровья. Все понимают, что официальные минус 44, это все минус 50. И почему именно минус 45?»

Позиция Анжелики Оконешниковой нашла большую поддержку в соцсетях среди родителей школьников. Даже взрослым трудно дышать морозным воздухом, подчёркивают якутяне.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии превышены показатели заболеваемости ОРВИ, в основном болеют дети (80%). Подъём уровня заболеваемости вызван циркуляцией вирусов негриппозной этиологии. Карантин объявлен в 34 классах 13 школ города.