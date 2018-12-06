43% граждан РФ хватает денег только на еду и одежду

Москва, , 12:18 — REGNUM Около половины жителей России (43%) заявили, что им хватает денег только на самое необходимое — еду и одежду. Мелкую бытовую технику им купить сложно. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Треть граждан РФ (33%) может себе позволить купить бытовую технику, но покупка автомобиля для них — недоступная роскошь.

Каждому десятому жителю России (10%) и его семье хватает денег только на еду. Купить одежду, а тем более сделать более крупные покупки — для них серьёзная проблема.

Хватает средств на всё, кроме дорогих покупок, таких как квартира или загородный дом, 11% респондентов. Вообще никаких финансовых затруднений не испытывают лишь 2% жителей России

Несмотря финансовые трудности, треть граждан надеются, что в ближайшие пять лет жизнь в России изменится в лучшую сторону, а 43% верят в улучшения личного благосостояния.

Опрос проведен в октябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство российских граждан (64%) уверены, что нужно сократить повседневные расходы, и настроены на сберегательное поведение. 24%, напротив, хотят побыстрее потратить зарплату или пенсию.

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