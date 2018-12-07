Родители школьников Колымы: «Нас ставят перед выбором – обучение или жизнь»

п. Ола, Магаданская область, , 10:31 — REGNUM Жители Магаданской области готовят обращение в прокуратуру региона, цель письма — вернуть формулировку «отмена занятий», когда на Колыме наступают холода. Если раньше обучение в образовательных учреждениях в актированные дни официально отменялось, то теперь школы перешли в морозы на режим свободного посещения, и родители детей против этой практики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Копию обращения колымчан опубликовало ИА Весьма.

«На протяжении нескольких недель приходится принимать непростое для себя решение об отправке ребенка в школьное учреждение, рискуя его жизнью и здоровьем, — пишут родители, — к сожалению, не у всех взрослых есть возможность проводить и встретить ребенка. Также мы отчетливо понимаем, что учебный процесс не стоит на месте, и педагог обязан «давать» новый учебный материал, проводить тестовые и контрольные работы. Однако изменения в постановлении поставили нас перед выбором: жизнь или обучение».

Люди считают более подходящей в актированные дни формулировку «отмена занятий» вместо «режима свободного посещения», заменена она была в ноябре 2018 года.

«Со страхом ожидаем начала учебного дня с выяснения в 6.30 утра, какая будет скорость ветра на улице, будут ли порывы со снегом и метелью, достаточно ли силён ветер для непосещения учебного заведения, и вернётся ли ребёнок живым и здоровым после обучения. А от непосещения школьных занятий «по усмотрению родителей», когда они всё-таки проводятся, страдает учебный процесс детей», — пожаловались колымчане.

Они просят вернуть прежние правила посещения детьми школ в морозы, которые, по их мнению, в отличии от новых, отражают особенности погодных условий на Крайнем Севере.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии нарастает напряжение вокруг температурных отметок, которые определены для установления актированных дней. Ученики первых — пятых классов не учатся только тогда, когда столбик термометра опускается до минус 45 градусов и ниже, и многие родители с этим не согласны.

Повод для возмущения родителей возник 3 декабря, когда многие не повели детей, обучающихся в начальных классах, в школу потому, что температура воздуха в Якутске была минус 44 градуса. Отметим, что актированные дни для учеников с первого по пятый классы в столице республики вводятся при температуре минус 45 градусов, до восьмого класса — при минус 48, до 11-го — при минус 50. Многие горожане не согласны с такими нормативами и не хотят водить на занятия младших школьников, когда температура воздуха ниже минус 40 градусов, но в школах требуют, чтобы дети приходили в неактированные дни.