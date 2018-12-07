Мэрия Южно-Сахалинска запретила митинг о Курилах. Но люди всё равно пойдут

Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM Администрация столицы Сахалинской области — Южно-Сахалинска — отказала инициативной группе граждан в проведении митинга о российских Курилах на площади Победы. В качестве аргумента чиновники мэрии сообщили, что в этот самый день, 15 декабря, на этом самом месте должно состояться публичное мероприятие, посвященное спортивным играм «Дети Азии». «Дети Азии» действительно должны состояться на Сахалине. Но стартуют международные спортивные игры только во второй декаде февраля 2019 года. Альтернативного места проведения митинга чиновники не предложили. Сахалинцы заявляют, что на митинг пойдут все равно — даже не смотря на запрет. Отказ чиновников будет обжалован в установленном законом порядке, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Инициатором проведения митинга против переговоров о принадлежности российских Курильских островов и за территориальную целостность Российской Федерации является региональное отделение КПРФ Сахалина. Но это отнюдь не означает, что этот митинг — сбор исключительно сторонников КПРФ. Мы только подали заявку на проведении митинга. «Партия Родина», «Патриоты России» уже подтвердили свое участие. Возможно, присоединится ЛДПР, у меня пока нет от них окончательной информации. В группах и социальных сетях сахалинцы сегодня создают группы в которых тоже говорят, что пойдут на митинг при любом раскладе, независимо от разрешения чиновников мэрии. И это правильно — чем больше людей, знамен партий и общественных организаций — тем лучше. Что касается чиновников мэрии Южно-Сахалинска, то у меня, и у всех сахалинцев только один вопрос к ним: вы хоть сами-то понимаете, что вы сделали и что запретили? Вы что — за сдачу Курил Японии?», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

В социальных сетях и мессенджерах жители островного региона высказывают возмущение по поводу действий городских чиновников:

«На повестке судьба Курильских островов, а главный кандидат, во всяком случае, его таковым считают люди, на пост врио губернатора, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, руками своих чиновников запрещает митинг! Да он его возглавить был бы должен! Может, врио Надсадин и станет, но врио, напомним, еще выборы впереди. И запрещающий митинг против сдачи Курил человек на Сахалине не победит никогда!»

«Чего и кого мы боимся?! Мы за свою землю идем, за острова, за которые деды кровь проливали!», — пишут сахалинцы.

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Несмотря на незаконный, по мнению жителей региона, запрет, сахалинцы все равно намерены провести митинг. Он состоится 15 декабря на площади Победы, в 11:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, жители островного региона, так же, как и большинство жителей других регионов России, крайне негативно воспринимают переговоры российских властей с Японией по поводу территориальной принадлежности российских Курил. Гнев жителей Сахалина, и не только Сахалина, вызвал так называемый «опрос», проведённый иностранным агентом Левада-центром, в котором указывалось, что передачу Курил Японии готовы приветствовать 17% россиян. Дальневосточники немедленно стали размещать в социальных сетях свои опросы. Так, политолог владивостокского Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Наталья Коломейцева разместила в социальной сети опрос, содержащий, в частности, и предложение «лишить сотрудников Левада-Центра российского гражданства». Большинство участников импровизированного опроса проголосовали за это и за то, чтобы Курилы навсегда остались в составе России.

По всем муниципалитетам Сахалина прокатилась волна пикетов против позорных переговоров по Курилам с побеждённой во Второй мировой войне Японией. Аналогичные пикеты прошли в самых разных регионах страны — в Якутии, в Белгороде, Саратове и других. Люди считают эти переговоры предательством национальных интересов России и памяти тех, кто в боях отстоял эти российские острова.