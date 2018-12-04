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КПРФ, ЛДПР и СР обратятся в КС против пенсионной реформы

Политика

Владимир Жириновский обещал присоединиться к обращению, сообщил Зюганов

КПРФ, ЛДПР и СР обратятся в КС против пенсионной реформы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Москва, 4 декабря 2018, 09:31 — REGNUM  ЛДПР присоединяется к обращению КПРФ в Конституционный суд о снижении пенсионного возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 декабря сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Мы подготовили обращение в Конституционный суд, Жириновский обещал мне, что они подпишут, вроде бы день назад они согласились. Мы продолжаем активно бороться, я уверен, что сама жизнь и наша воля торпедируют это решение, для этого созревают все условия», — сообщил Зюганов.

Таким образом, с учетом подписей депутатов «Справедливой России» у коммунистов появляется возможность обратиться в КС через Госдуму и набрать необходимое число подписей депутатов — 90.

Ранее Госдума приняла закон о пенсионной реформе. Предполагается, в частности, повысить пенсионный возраст на пять лет. Нормы вступят в силу в 2019 году.

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Повышение пенсионного возраста
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