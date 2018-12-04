Граждане назвали наиболее важные права, установленные Конституцией РФ

Москва, , 10:18 — REGNUM Наиболее важными правами, прописанными в Конституции РФ, жители России считают социальные права — это право на охрану здоровья (49%), на образование (45%), на труд (40%) и на социальное обеспечение (38%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, для граждан РФ важны установленные Конституцией РФ право на жизнь и на жилище (по 36%), на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту (30%), на свободу и личную неприкосновенность (29%), на свободу передвижения по стране и за ее пределами (27%) и на отдых (23%).

Большинство жителей России знают об основных положениях Конституции РФ в общих чертах, 6% — очень хорошо. 23% не имеют никакого представления о статьях Конституции. 66% граждан не знают, в каком году был принят главный документ страны. Правильный ответ (1993 году) дали лишь 13% опрошенных.

Опрос проведен 27 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подробнее: В День Конституции РФ пройдёт общероссийский приём граждан

Как сообщало ИА REGNUM, в России в День Конституции, 12 декабря, пройдет общероссийский день приём граждан. Приём населения будет проводиться во всех субъектах РФ с 12:00 до 20:00 по мск,

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