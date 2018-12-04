Жители Ярославля хотят видеть мэром города кота

Ярославль, , 17:03 — REGNUM 3 декабря конкурсная комиссия определила список кандидатов на пост мэра Ярославля, допущенных до голосования. В этом списке 9 человек. Из их числа депутаты муниципалитета должны будут выбрать нового руководителя горда на заседании 5 декабря. ИА REGNUM и ярославский информационный портал YarNews провели опрос среди пользователей социальных сетей, предложив им самостоятельно проголосовать за того или иного кандидата.

В список кандидатов был добавлен Кот Валера — шуточный кандидат, выдвинутый неформальным общественным движением «Дороги Ярославля». Именно он и одержал убедительную победу по итогам народного голосования, в его поддержку высказалось почти 63% принявших участие в опросе.

Среди представителей человечества максимальный процент голосов получил экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев — 16,5%. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков набрал лишь 5,4% голосов. 5,1% получил главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, 4,1% — журналист Данила Бедяев, 3,8% — депутат муниципалитета Юлия Миронова. Результат остальных участников не превышает одного процента.

Балабаев Сергей Анатольевич — 16,5%

Бедяев Данила Сергеевич — 4,1%

Бокарев Александр Геннадьевич — 1%

Волков Владимир Михайлович — 5,4%

Гаврилов Дмитрий Валерьевич — 0,3%

Кислов Владлен Рудольфович — 0,6%

Крайнов Владислав Владимирович — 0,3%

Миронова Юлия Александровна — 3,8%

Симон Александр Александрович — 5,1%

Кот Валера — 62,9%

Несмотря на то, что опрос проводился лишь среди пользователей Facebook и Telegram его результатам в определённой мере можно доверять. Так считает социолог Евгений Голубев.

«Конечно, когда пользователи соцетей голосовали за кота, есть некий элемент хайпа, но я не думаю, что он велик. Дело здесь вот в чем: в социальных сетях, тем более таких, как телеграмм и фейсбук, сидят люди активные, безусловно, политизированные, но политизированные в разных направлениях — от коммунистов до страшных либералов. Этих людей не очень много относительно всего населения, понятно, что процент пенсионеров в том же фейсбуке не очень высокий, там в основном сидят люди примерно от 25 до 45 лет. Но они интересуются и находятся более или менее в курсе политических событий. В этом смысле это срез активного общества. У нас таких людей довольно мало — около 25% от общего количества населения, но они очень активны, они отражают самый широкий спектр абсолютно разных политических воззрений. И в этом смысле, мне кажется, это более или менее представительный опрос и его результатам доверять можно», — заявил ИА REGNUM Евгений Голубев.

По мнению Голубева, результаты опроса говорят о том, что народу, по большому счету, все равно — кто будет мэром. В нынешней ситуации все прекрасно понимают, что решение реально будет приниматься совсем в других кабинетах и не важно, будет мэром Волков, Бедяев или кто-то иной.

«Ситуация абсолютно одинаковая с точки зрения восприятия населения: люди беднеют, пенсионная реформа подорвала веру в систему нынешней власти. История с котом Валерой очень симптоматична: ну какая разница, кто будет мэром, все равно лучше от этого не станет никому», — считает ярославский социолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, имя нового главы Ярославля станет известно 5 декабря на заседании муниципалитета города. Накануне политсовет городского отделения «Единой России» за исключением одного члена поддержал кандидатуру исполняющего обязанности мэра Владимира Волкова. Уже после решения конкурсной комиссии о снятии своих кандидатур заявили Юлия Миронова и Владислав Крайнов.

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