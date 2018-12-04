Тверских чиновников на литургию патриарха в Москву отправили спонсоры

Тверь, , 14:25 — REGNUM Делегация чиновников, депутатов и представителей общественных организаций Тверской области — всего более 300 человек — совершила поездку в Москву на божественную литургию патриарха Кирилла в Успенском соборе Московского Кремля 4 декабря за счет внебюджетных средств. Как пояснил заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский, поездка была профинансирована спонсорами. При этом он опроверг информацию о том, что поездка была обязательной для чиновников — по его словам, желающих было намного больше, чем мест.

«Была отдельная электричка, которая целиком была загружена нашей делегацией. Триста человек. Хорошая, комфортабельная электричка современная. Там были представители муниципалитета, районов, общественные деятели, представители вузов, театров, историки, духовенство. Сейчас все совершенно другие люди — вдохновлённые, с хорошим настроением. И в какой-то степени это сплачивает, потому что задача общая», — цитирует Белоцерковского радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, торжества в честь 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги княгини Анны Кашинской проходят в эти дни в Москве, а также в Твери. Сегодня, 4 декабря, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл Божественную литургию в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Он передал митрополиту Тверскому и Кашинскому Савве ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

Об этом: Мощи Михаила Тверского возвращаются в отчий дом — Игорь Руденя