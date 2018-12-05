На Ямале чиновница не смогла расстаться с должностью даже за 1,5 млн рублей

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 13:23 — REGNUM На Ямале разгорается скандал с участием заместителя главы города Лабытнанги Ольги Бульс. Женщина, получив более полутора миллионов рублей при увольнении в качестве «золотого парашюта», вернулась в мэрию на прежнюю должность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сперва Ольга Бульс удивила общественность, когда обратилась в суд с иском к администрации города Лабытнанги о взыскании недоплаченного материального поощрения за более чем 26-летнюю чиновничью службу. Она уволилась из администрации Лабытнанги «по собственному желанию в связи с выходом на пенсию» 1 октября 2018 года. Ей выплатили «золотой парашют» в размере трёхмесячного оклада, хотя должны были восемь окладов на сумму 1 588 062 рублей. Суд согласился с истицей. Администрация Лабытнанги расплатилась с «потерпевшей». Также выяснилось, что чиновница получала 198 500 рублей в месяц, являясь замглавы города с численностью населения чуть более 26 тысяч жителей.

Однако, вопреки логике, коридоры муниципальной власти Ольга Бульс не покинула, что подтвердили в горадминистрации. И на официальном сайте органов власти Лабытнанги пенсионерка 5 декабря 2018 года числится в должности замглавы города.

После недавних публикаций в местных СМИ ситуацией с замглавы Лабытнанги заинтересовалась региональная прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку.

Отметим, что согласно декларации о доходах за 2017 год в собственности Ольги Бульс числится дорогостоящий Mini-Cooper. Доходы чиновницы в прошлом году составили 5,912 млн рублей.