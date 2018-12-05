Большой поток замёрзших новосибирцев на время остановил работу метро

Новосибирск, , 09:49 — REGNUM Сотрудникам Новосибирского метрополитена сегодня утром, 5 декабря, пришлось на время перекрыть входы на платформу на станции «Площадь Маркса», было остановлено и движение электропоезда. Из-за сильного мороза количество пассажиров общественного транспорта увеличилось в несколько раз. На платформе скопилось большое количество желающих уехать на работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи большим наплывом пассажиров работа была оставлена на две с половиной минуты. Потом всё включили», — пояснили изданию «Ваш Город. Новосибирск» в пресс-службе метрополитена, уточнив, что меры были приняты в целях безопасности.

Инцидент произошёл около 9:00 (время местное).

Отметим, утром 5 декабря в некоторых районах Новосибирска температура воздуха опустилась до — 37 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне синоптики предупредили жителей Новосибирска и Новосибирской области о морозах до — 36 °C.

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