«Пусть без совести уволится»: в соцсетях требуют отставки чиновницы Глацких

Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM Ольга Глацких не планирует добровольно покидать пост директора Департамента молодёжной политики Свердловской области, так как ей «совесть не позволяет». Эта новость вызвала широкий резонанс в социальных сетях — пользователи настроены в основном негативно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Многие требуют увольнения чиновницы и отмечают, что на такой должности нужно хорошо думать перед тем, как что-то говорить.

«Раз ей уволиться не позволяет совесть, то пусть без совести уволится — мы не против», — пишет Лариса.

«Мозги хоть иногда нужно напрягать перед тем, как что-то хочешь ляпнуть, особенно на такой должности», — отмечает юзер с ником Странник.

Некоторые пользователи обратили внимание на жалобу Глацких о том, что у неё есть ребенок, который видит травлю матери в интернете. Впрочем, этот аргумент возымел обратную силу — чиновнице напомнили её же слова о том, что «государство не просило рожать».

«Говорит, травля в интернете не нравится, говорит, что есть ребенок, который это видит. Но! Ведь Оленьку никто не просил рожать, интернет ей ничего не должен: ни уважения, ни доброты, ни снисходительности. И фраза: «я извиняюсь» не равна фразе «извините меня», — заметил Sенсибл Vьюпоинт.

Нашлись и те юзеры, которые наоборот не без иронии похвалили Глацких за откровенность. По их мнению, это единственная чиновница, которая «обрисовала ситуацию «как есть».

«А почему мы её так гнобим? Ну вырвалась правда у девушки, разве это плохо? Единственный чиновник, прилюдно обрисовавший ситуацию «как есть», открывший детям глазки на действительность. Медаль ей нужно за «непреднамеренную правду в эфире», — считает Luke.

Напомним, Ольга Глацких дала интервью уральскому блогеру Сергею Колясникову. В беседе она признала, что «ляпнула» фразу о том, что государство ничего не должно молодёжи и не просило их родителей рожать. При этом чиновница добавила, что уже извинилась за это. Касаясь ситуации в департаменте молодёжной политики, она отметила, что совесть не позволит ей бросить работу.

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