Морозы застали врасплох чиновников в Алтайском крае

Барнаул, , 07:52 — REGNUM Власти Алтайского края замалчивают проблемы отопительного сезона, а замерзающие жители вынуждены искать помощи в СМИ. К примеру, сотрудники газеты «Каменские известия» пишут, что редакционный телефон разрывается от звонков с самого утра, 4 декабря.

«Горожане не на шутку обеспокоены холодными трубами отопления в квартирах, школах и детских садах. Столбик термометра во всех жилых помещениях города внезапно упал, порой до «критических» отметок. По Камню прошел слух, что уголь на котельных закончился», — информируют алтайские коллеги.

Известно, что схожую обеспокоенность высказывали также депутаты горсовета в ходе заседания Думы, состоявшегося 4 декабря. Но председатель районного комитета по ЖКХ Виктор Попов переложил ответственность на других:

«Уголь в наличии на складе есть. Почему он не был завезен — это недоработка МУП «Теплосети». Кто в этом был виновен, получит свое наказание».

Между тем, начальник ГО и ЧС районной администрации Сергей Умяров заявил, что ситуация с резким понижением температуры в квартирах и на соцобъектах связана с халатностью городских хозяйствующих субъектов. Он не знает, по какой причине в муниципалитете не учли резкое понижение температуры, но подтвердил: на котельные не завезли необходимое количество топлива.

Критическая ситуация вновь возникла в Змеиногорске.

«Сегодня ночью (5 декабря, прим. ИА REGNUM ) новая модульная котельная перестала подавать тепло. После окончания ремонта на старых теплосетях в районе бывшей котельной №4 и подключения абонентов, из модульной котельной «ушла вода». Очевидно, это произошло из-за очередного порыва сетей», — информирует «Змеиногорский вестник». Известно, что в течение всей ночи коммунальщики совместно со специалистами края и администрации района работали на котельной. Но, судя по всему, проблему решить не удалось, замерзающим жителям будет предложено переподключение: старые сети, не выдерживают напора нового современного модуля.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, только сегодня, 5 декабря, в 10:20 по местному времени от дежурного ЕДДС Змеиногорского района поступило сообщение о том, что в Змеиногорске произошло повреждение на теплотрассе, снижены параметры теплоносителей на котельной №4. Под отключение попали 23 многоквартирных дома с населением 606 человек, из них 105 детей.

Тем временем, власти Алтайского края только накануне, 4 декабря, удосужились провести совещание, на котором рассматривались вопросы устранения нарушений электро‑ и теплоснабжения в регионе, случившихся на минувших выходных. Как оказалось, 30 ноября и 1 декабря из-за сильного ветра, обледенения проводов и порывов на электрических сетях произошли отключения электроэнергии в 32 населенных пунктах Змеиногорского, Зонального, Каменского, Кытмановского, Первомайского, Петропавловского, Топчихинского, Тальменского и Шипуновского районов Алтайского края. Количество отключенных потребителей составило около 32 тысяч человек, при этом от электроэнергии отключались 96 социально значимых объектов, в том числе три больницы, 51 образовательное учреждение и 42 котельные. Но информация об этом появилась на сайте регионального правительства лишь вечером, 4 декабря.

Тогда же и выяснилось, что наиболее сложная ситуация сложилась в Змеиногорском районе, в селах Саввушка, Черепановское, Беспаловское, Гальцовка, Кузьминка. По словам министра промышленности и энергетики края Александра Климина, многочисленные отключения электроэнергии, перебои с тепло‑ и водоснабжением в населенных пунктах начались с утра 30 ноября, но только к шести утра 1 декабря аварийным бригадам энергетиков удалось завершить восстановительные работы — по резервной схеме с использованием дизель-генераторных установок. По признанию чиновника, столь длительные сроки ремонтов (от 13 до 20 часов) были связаны со сложными погодными условиями: из-за налипания снега и льда на провода и шквалистого ветра наблюдались многочисленные порывы на электросетях, было сломано несколько железобетонных опор ЛЭП.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о наступлении сильных морозов 5 декабря предупредили накануне в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Сегодня, 5 декабря, температура воздуха опустилась ниже 30 градусов мороза.

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