Скандал в Прикамье: как спасшим детей охотникам вручили педикюрный набор

Пермь, , 08:21 — REGNUM В Перми подарок, который вручили охотникам, спасшим двух заблудившихся в лесу мальчиков, вызвал бурю негативных эмоций с соцсетях. Интернет закипел, забурлил, и информация о подарке выплеснулась на федеральное информационное поле. В центре внимания оказался педикюрный набор. Такая награда, похоже, вызвала недоумение у самих охотников. Один с иронией заметил, что пригодится «подстригать когти зверям», сообщают СМИ.

Пользователи соцсетей тем временем, обсуждая действия чиновников, кроме возмущения выразили мнение, что лучше бы вообще ничего не дарили, чем такой подарок.

«Человек, получающий ненужное барахло, в такой ситуации попадает в крайне глупое положение: диссонанс между поступком и подарком вызывает разочарование, а правила этикета не позволяют прямо выразить свое недоумение вручателю, таким образом, бесполезный подарок вызывает прямо противоположный эффект заявленному, провоцируя неприятные эмоции вместо радости от награды, то есть, иными словами, результат отрицательный по сравнению с отсутствием подарка. Так что внешне чиновники повели себя как инопланетяне, исполняющие земной социальный ритуал без осмысленного понимания его значения», — отметил в комментариях по поводу ситуации в Перми один из пользователей соцсети.

Между тем комментаторы отметили оперативность чиновников. Реакция на возникшее положение (после информационного всплеска по поводу нелепой награды) оказалась мгновенной.

В пресс-службе минсоцразивтия в оправдание ведомства заявили, что два охотника были приглашены 30 ноября на круглый стол «Внимание! Пропал ребенок!», организованный общественной организацией ПРОО «Поиск-Пермь» в рамках Краевого семейного форума. Представитель министерства социального развития вручил мужчинам благодарственные письма. Подарочные наборы были предоставлены организаторами мероприятия и спонсорами. А минсоцразвития планирует организовать для охотников отдых в пансионате или санатории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В свою очередь поисковики, по данным 59.ru, открещиваются от вручения педикюрного набора и заявляют, что подарок готовило министерство. Кроме благодарственных писем в состав подарков вошли педикюрные наборы, матрёшки, блокноты и ручки. В подарочных пакетах охотники нашли педикюрные наборы. На шоколадках, которые были в наборе, есть надпись «Министерство социального развития Пермского края».

В соцсетях встречаются и комментарии, где речь о том, что «спасают не ради подарков». В противовес пользователи подчеркивают, что речь о поступке чиновников, а не мотивации спасателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября возле деревни Дикая Гарь пропали два мальчика в возрасте 10 и 13 лет. На поиски поднялись полиция, волонтеры, спасатели. Помощь оказывали и двое охотников из деревни Чуваки. Мужчины сориентировались по следам детей, благодаря чему дети были найдены. Ребят госпитализировали с переохлаждением.

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