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Медведев объяснил, как сделать депозиты источником дохода граждан

Экономика

Добиться скорейшего ускорения экономического роста невозможно без развитой финансовой системы

Москва, 29 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  Уровень доверия к банкам должен расти, чтобы депозиты и другие финансовые инструменты приносили людям достойный доход, заявил 29 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

По его словам, добиться скорейшего ускорения экономического роста невозможно без развитой финансовой системы.

«Экономике, гражданам нашей страны нужны современные, качественные финансовые услуги, надёжные институты, включая пул долгосрочных инвесторов. Для этого уровень доверия к банкам, страховым компаниям, инвестиционным фондам, пенсионным фондам должен, безусловно, расти, чтобы деньги через депозиты, облигации, другие инструменты приносили людям достойный доход, позволяли им включаться в экономику расширять бизнес и производство, финансировать новые проекты», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев также назвал важные финансовые решения за последние три года.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев назвал важные для страны финансовые решения

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