Мурманская Общественная палата выступила против переименования аэропорта

Мурманск, , 16:52 — REGNUM Мурманская Общественная палата направила организаторам конкурса «Великие имена России» с просьбой исключить Мурманск из проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Результаты голосования указывают на то, что аэропорт заполярной столицы должен носить имя Николая II. За этот вариант было отдано более 68 тысяч голосов (48%). На втором месте — имя Ивана Папанина, за него проголосовали 42%.

Целесообразность участия Мурманска в этом проекте с самого начала подвергалась сомнению со стороны местной общественности — люди не понимали, зачем областной столице, гордо носящей имя «город-герой», нужны дополнительные обозначения. А после оглашения результатов голосования в регионе и вовсе произошел раскол.

«Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего названия аэропорта «Аэропорт города-героя Мурманска», на любое иное, а тем более категорически против присвоения ему имени Николая II Романова, — говорится в письме региональной Общественной палаты. — Эмоциональное противостояние и социальное напряжение, вызванное результатами голосования и агитационной кампанией вокруг самого голосования, очень высоки и в случае их утверждения способны привести к негативным последствиям, вплоть до экстремистских проявлений и действий».

Добавим, что сегодня, 4 декабря, будут подведены окончательные результаты финального тура конкурса «Великие имена России». Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта.

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