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В Томском детсаду плавились провода, но детей не стали эвакуировать

Происшествия

Проводится проверка по факту непроведения эвакуации 189 детей из дошкольного учреждения

Томск, 7 декабря 2018, 08:56 — REGNUM  В МЧС сегодня, 7 декабря, поступило сообщение из детского сада №63 по ул. Тверской о срабатывании пожарной сигнализации и запахе гари. На место происшествия выехали подразделения из всех пожарно-спасательных частей города.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, на момент приезда первого подразделения эвакуация детей не проводилась. Оказалось, что в электрощитовой на первом этаже плавились провода, питающие три группы детского сада. Также сигнал о пожаре не был автоматически продублирован на пульт пожарной охраны.

Дознаватели инициировали проверку по факту непроведения эвакуации 189 детей, находившихся на тот момент в детском саду. Как уточнили в ведомстве, по итогам предварительного расследования будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, многочисленные нарушения пожарной безопасности привели к трагедии в городе Кемерово, где в марте 2018 года в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых — дети. После этого по России прошли проверки мест с массовым пребыванием людей, вскрывшие огромное количество нарушений.

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