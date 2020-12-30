Пожалуй, главным оружием в борьбе с распространением коронавируса должна стать вакцинация. В России уже несколько категорий граждан могут записаться на прививку. Однако пока переломить ситуацию не удаётся. Число заболевших не уменьшается. Хотя специалисты заговорили о том, что РФ уже вышла на плато. По состоянию на 21 декабря в России всего выявлено 2 906 503 случая заболевания, 51 912 человек умерли. На большой пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что планов по введению локдауна у властей нет. Тем не менее впереди новогодние праздники и следует быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть. Беспечность может аукнуться в январе очередным скачком роста заболеваемости. Медики советуют встречать Новый год в кругу семьи и без злоупотребления алкоголем. ИА REGNUM ведет трансляцию о развитии ситуации с коронавирусом в России. Читайте также предыдущую трансляцию о коронавирусе в России: «Прогнозы и реалии — все новости»

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

03:58 23.12.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 142 новых случая заражения коронавирусом (днём ранее — 137). Суточный темп прироста составил 1%. Большая часть из всех вновь выявленных носителей коронавируса болеет ОРВИ. Читайте также: В Приамурье большая часть носителей коронавируса болеет ОРВИ

04:14 23.12.2020 Дальневосточные предприниматели во время пандемии получили 11% всей федеральной помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. В сравнении с Российской Федерацией на Дальний Восток была направлена непропорциональная поддержка, об этом на онлайн-форуме «ДФО 2020» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Подробности в материале: Бизнес ДФО во время пандемии получил от государства больше других регионов

04:43 23.12.2020 На Камчатке за весь период пандемии провели почти 246 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки было протестировано 1684 человека. Об этом: На Камчатке в госпиталях от COVID-19 лечатся почти 650 человек

04:46 23.12.2020 Каждый второй житель России ожидает, что 2021 год окажется лучше текущего, а каждый десятый, наоборот, ожидает ухудшения ситуации Читайте подробнее: Более половины жителей России ожидают лучшего от 2021 года — опрос

05:49 23.12.2020 На Сахалине за весь период пандемии выявили 14 568 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 148 человек (днём ранее — у 150). Об этом: На Сахалине выявили ещё почти 150 случаев заражения коронавирусом

06:04 23.12.2020 В Еврейской автономной области лечение от COVID-19 проходят более одной тысячи жителей. 96 человек лечатся в госпиталях, 952 — амбулаторно на дому. Об этом: В Еврейской АО лечение от COVID-19 проходят более тысячи человек

06:04 23.12.2020 Инфекционная больница в Новокузнецке заработает весной 2021 года. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Подробности в материале: Цивилёв назвал дату открытия инфекционной больницы в Новокузнецке

06:08 23.12.2020 В Якутии с начала эпидемии коронавируса на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 5,5 млрд рублей, при этом более четырёх млрд поступило из федерального бюджета. Читайте также: Бизнес Якутии за время пандемии получил более пяти млрд рублей

06:33 23.12.2020 В Новосибирской области образовательным организациям рекомендовано продлить зимние каникулы до 17 января. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба регионального правительства. Читайте также: Новосибирским школам рекомендовали продлить зимние каикулы

06:35 23.12.2020 В Кемеровской области внесены изменения в действующие меры по противодействию COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции до 20 января продлевается режим изоляции в домашних условиях для жителей Кузбасса от 65 лет и старше», — говорится в оперативном сообщении. Об этом: Пожилым кузбассовцам продлили домашний карантин

07:01 23.12.2020 В рамках онлайн-форума «ДФО 2020» состоялся круглый стол на тему «Битва вакцин», на котором депутат Государственной думы РФ Александр Петров («Единая Россия») заявил? что к вакцинации детей от коронавируса нужно отнестись с особой осторожностью. Читайте подробнее: В войне с вирусом надо быть не храбрым, а умным: о вакцинации детей

07:12 23.12.2020 Заявление о том, что спустя пять-семь лет новая коронавирусная инфекция будет в большей степени заразной, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия») назвал смелым, но далеко не бесспорным. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова инфекциониста Евгения Тимакова, эксперт пояснил: «Нам неизвестно, что будет через месяц, а тут инфекционист пытается спрогнозировать события достаточно неблизкого будущего. Утверждение слишком смелое и далеко не бесспорное. Поскольку автор не приводит никаких доказательств в пользу своей гипотезы, ценность ее представляется невысокой…» Подробности в материале: Врач не поддерживает заявление о росте заразности SARS-CoV-2 через пять лет

07:25 23.12.2020 В Чувашии заболеваемость ОРВИ за неделю снижена, но по-прежнему превышает эпидемический порог. Подробности в материале: В Чувашии резко выросла заболеваемость ОРВИ среди подростков

07:42 23.12.2020 Вакцинация. © Правительство Приморского края

07:46 23.12.2020 В Ульяновской области за последние сутки коронавирус заподозрен у 286 человек. Об этом: В Ульяновской области сделано более полумиллиона тестов на COVID-19

07:47 23.12.2020 В Забайкальском крае сегодня, 23 декабря, рассматривают законопроект о бюджете региона на 2021 год и плановый период двух последующих годов. Как сообщила в краевом парламенте министр финансов Забайкалья Вера Антропова, несмотря на пандемию, краевому правительству удалось обеспечить финансирование ключевых расходов. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора. Читайте также: Власти Забайкалья в условиях пандемии обеспечили все соцобязательства

07:47 23.12.2020 В рамках онлайн-форума «ДФО-2020» состоялся круглый стол на тему «Битва вакцин», в ходе которого профессор, член-корреспондент РАН Андрей Покровский заявил, что для создания вакцины от коронавируса для детей необходима наработанная база в несколько десятков тысяч вакцинированных. Читайте подробнее: Профессор рассказал, когда появится вакцина от коронавируса для детей

07:53 23.12.2020 В регионы Дальнего Востока федеральный центр с начала пандемии коронавируса доставил около 300 машин скорой помощи, 963 аппарата ИВЛ, более миллиона защитных комплектов, сообщил в ходе онлайн-форума «ДФО-2020» полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Подробности в материале: Полпред Трутнев установил сроки окончания вакцинации медиков от COVID-19

08:18 23.12.2020 Обстановка с распространением коронавируса в Бурятии продолжает оставаться напряженной, но появились обнадёживающие сдвиги. Как сообщает сегодня, 23 декабря, региональное Управление Роспотребнадзора, впервые за долгое время выявили менее 200 новых носителей коронавируса. Их общее число — уже 24 361 человек, и 197 из них добавились только за последние сутки. Читайте подробнее: В Бурятии сократилось число выявленных носителей коронавируса

08:24 23.12.2020 Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области до 15 января 2021 года. Об этом: В Пензенской области продлён режим повышенной готовности

08:28 23.12.2020 В Пензенской области за сутки скончались еще два пациента с коронавирусом. Всего с начала наблюдения, по информации на 23 декабря, погибшими от COVID-19 числятся 298 человек. Читайте также: В Пензенской области за сутки от COVID-19 скончались два человека

08:33 23.12.2020 Саратовский губернатор Валерий Радаев негодует, почему в регионе высокую долю заболевших коронавирусом по-прежнему занимают люди старше 60 лет. Эта категория граждан находится на самоизоляции, необходимо усиливать контроль. Читайте подробнее: В Саратовской области модернизируют первичное звено здравоохранения

08:36 23.12.2020 В Карачаево-Черкесии создано еще 150 мест в новом госпитале для лечения пациентов с COVID-19. Он развернут на базе Карачаевской центральной районной больницы, сообщили в минздраве региона. Об этом: В Карачаево-Черкесии развернули еще один ковидный госпиталь

08:36 23.12.2020 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1426 человек, причём сразу 13 из них добавили в сводку только за последние сутки. Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8895 человек, вновь +57 за сутки) и ОРВИ (15 422 человек, +143 за сутки). Читайте подробнее: Ещё 13 жителей Алтайского края стали жертвами COVID-19

08:37 23.12.2020 В Алтайском крае растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1068 (+14 за сутки).

08:41 23.12.2020 В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 219 случаев. Читайте подробнее: В Югре за сутки выявлено 225 заражений коронавирусом, пятеро скончались

08:41 23.12.2020 В Приморье на погранпереходах в Китай возобновили автомобильные перевозки. Прекращение автодвижения через границу было вызвано противоэпидемическими мероприятиями, проводимыми китайской стороной. Читайте подробнее: В Приморье на границе с Китаем возобновили автоперевозки

08:42 23.12.2020 В Башкирии объемы продаж через интернет выросли в 3,5 раза. Об этом 23 декабря сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на онлайн-брифинге по итогам работы ведомства в 2020 году. По его словам, в текущем году из-за пандемии фиксируется некоторое снижение объемов в сфере торговли. Подробности в материале: В Башкирии объемы продаж через интернет выросли в 3,5 раза

08:54 23.12.2020 Новый рекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса отмечен на Ставрополье: 22 декабря в крае диагноз подтвердился у 244 человек, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье обновлен суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом

09:12 23.12.2020 Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ныне возглавляющий совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), потерял жену, скончавшуюся из-за последствий COVID-19. Об этом: Экс-губернатор Петербурга Полтавченко овдовел из-за ковида

09:18 23.12.2020 За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 16 200. Об этом сообщили 23 декабря в правительстве республики. Читайте также: В Хакасии за сутки выявили 180 носителей коронавируса

09:20 23.12.2020 За минувшие сутки 5228 пациентов выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом 23 декабря сообщили в оперативном штабе Москвы. Подробности в материале: В Москве ещё 5228 человек справились с коронавирусом

09:26 23.12.2020 Российский президент Владимир Путин наградил почётной грамотой главу рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра имени Владимира Алмазова Евгения Шляхто. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Об этом: Путин наградил главу рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Петербурге

09:27 23.12.2020 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1228 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки. Также, судя по данным оперативного штаба на 23 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 38 657 человек (+272 за сутки). Госпитализированы 3229 пациентов (-158 за сутки). Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек

09:29 23.12.2020 В ковидных госпиталях Саратовской области дети получат новогодние подарки, их доставят прямо в палату. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин. По состоянию на 22 декабря, в больницах проходят лечение 32 ребенка. В области за весь период пандемии госпитализировали 348 детей с коронавирусной инфекцией, остальным медицинская помощь оказывалась на дому. Подробности в материале: Детям в саратовских больницах вручат новогодние подарки

09:30 23.12.2020 В Саратовской области, по информации на 23 декабря, коронавирус выявили у 33 143 человек, за сутки заразились еще 270 жителей. Всего выздоровели с начала пандемии 28 490 человек, за сутки — 198 пациентов. Скончались за все время наблюдения 363 инфицированных. Об этом: В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 более 100 пенсионеров

09:35 23.12.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 25 511 человек, причём 250 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у трёх человек. Общее число жертв нового вируса составило уже 457 человек. Читайте подробнее: Ещё трое жителей Забайкалья скончались от COVID-19

09:35 23.12.2020 В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 353 новых случая заражения коронавирусом, об этом на странице в социальной сети 23 декабря написал глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 354 новых пациентах. Читайте также: В Крыму подтвердили 353 новых случая заражения коронавирусом

09:42 23.12.2020 Жители Ставрополья старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями должны еще около месяца соблюдать режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье продлили режим самоизоляции для пожилых людей

09:46 23.12.2020 Новые ограничения в связи с распространением коронавируса предложено ввести на территории Республики Крым, об этом говорилось на заседании регионального оперативного штаба 23 декабря. Подробности в материале: Роспотребнадзор предложил ввести новые антиковидные ограничения в Крыму

09:51 23.12.2020 За весь период пандемии в Хакасии скончались 183 пациента с диагнозом COVID-19. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё десять человек

09:52 23.12.2020 В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, введён официальный запрет на проведение целого ряда массовых новогодних мероприятий и раздачу подарков. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, согласно поправкам, внесённым в постановление губернатора Александра Осипова, с 23 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Забайкалье запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий — конкурсов, розыгрышей, концертов, шоу-программ, новогодних ёлок, праздничных выступлений, интерактивных групповых мероприятий и других аналогичных мероприятий. Также наложен запрет на использование музыкальных систем типа караоке, исключена раздача подарков, сувениров. Читайте также: В Забайкалье введён запрет на новогодние корпоративы

10:05 23.12.2020 На 39% выросло число школьников и учителей в Крыму, у которых подтверждено заражение коронавирусом, об этом 23 декабря на заседании регионального оперштаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Подробности в материале: В Крыму число школьников и педагогов с COVID-19 за неделю выросло на 39%

10:10 23.12.2020 В Москве врачи получили награды за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили 23 декабря в оперативном штабе столицы. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова вручила 40 врачам орден Пирогова. Пять сестёр были удостоены медалью Луки Крымского. Читайте подробнее: Мэрия Москвы наградила врачей за борьбу с COVID-19

10:10 23.12.2020 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 87 млн. Об этом 23 декабря сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте подробнее: В России проведено свыше 87 млн тестов на коронавирус

10:10 23.12.2020 В Петербурге постепенно увеличивается объем тестирования на коронавирус. За последние сутки такие тесты сдали 35 258 человек, это почти на четыре тысячи человек больше, чем сутками ранее, сообщили 23 декабря в городском оперштабе. Подробности в материале: В Петербурге анализ на коронавирус сдали еще более 35 тыс. человек

10:18 23.12.2020 Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко призвал жителей Республики Крым ответственно относиться к своему здоровью на период длинных новогодних праздников и не увеличивать и без того огромную нагрузку на систему здравоохранения, в частности на скорую помощь. Об этом он сказал 23 декабря на заседании регионального оперштаба. Об этом: Глава минздрава Крыма призвал жителей не увеличивать нагрузку на медиков

10:22 23.12.2020 Пациенты с коронавирусной инфекцией, которые получали способную вызвать мутацию вируса SARS-CoV-2 терапию, даже в случае отсутствия угрозы для жизни не должны раньше времени выписываться домой. Под наблюдением медиков в больнице им следует оставаться до полного выздоровления. Об этом сегодня, 23 декабря, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Читайте также: Биолог предупредила о рисках преждевременной выписки пациентов с COVID-19

10:27 23.12.2020 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга ответил на несколько наиболее важных вопросов об отечественной вакцине от COVID-19 и объяснил, кому прививаться нельзя. Об этом: В Петербурге объяснили, как правильно прививаться от COVID-19

10:30 23.12.2020 Троих подозреваемых в нападении на отделение банка разыскивает полиция Краснодара, предположительно, преступники могут быть вооружены. Об этом: В Краснодаре полиция разыскивает вооружённых преступников

10:43 23.12.2020 Пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой отрасли сжиженного природного газа (СПГ), сообщили 23 декабря в российской госкорпорации «Газпром». Читайте также: В Газпроме оценили влияние пандемии на перспективы СПГ

10:44 23.12.2020 В 2020 году жители РФ решили потратить меньшую сумму на подарки к Новому году, так как их благосостояние снизилось из-за последствий ограничительных мер, которые вводились весной. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Читайте подробнее: Большая часть новогодних подарков в РФ будет сделана в кредит — прогноз

10:45 23.12.2020 covid19.pobeda26.ru

10:45 23.12.2020 За минувшие сутки в России выявили 27 250 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Читайте подробнее: В России снизился суточный прирост числа заражённых коронавирусом

10:54 23.12.2020 Партия гуманитарной помощи в виде лекарственных препаратов поступит в Республику Крым из Китая. Информация об этом прозвучала 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Одним из вопросов стала ситуация с острым дефицитом ряда препаратов, в частности антибиотиков, которые прописываются амбулаторным пациентам с COVID-19, в аптеках региона. Читайте также: Республика Крым получит от Китая лекарства для борьбы с COVID-19

10:56 23.12.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 23 декабря, подводя в ходе пресс-конференции некоторые итоги уходящего, 2020 года, признался, что лично для него главным испытанием стала «неожиданно для всех нас пришедшая пандемия». Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства. По словам главы региона, распространение коронавируса нарушило «хорошие, наполненные планы на 2020 год». Вместе с тем, по словам Томенко, благодаря колоссальной работе удалось минимизировать потери, смягчить последствия. Об этом: Для алтайского губернатора Томенко главным испытанием стала пандемия

11:01 23.12.2020 В Челябинской области за 22 декабря выявили 309 заразившихся коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 33 650 носителей коронавируса. Больных COVID-19 насчитывается 11 461. Читайте также: В Челябинской области выявили ещё 309 носителей коронавируса

11:02 23.12.2020 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 377 новых инфицированных коронавирусом, что на три случая больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрированы еще три летальных исхода от COVID-19. Подробности в материале: В Карелии выявили 377 зараженных коронавирусом за сутки

11:03 23.12.2020 По данным ВЦИОМ, сделать прививку от COVID-19 отечественной вакциной намерены 84% жителей России. Об этом: Привиться от COVID-19 отечественной вакциной намерены 84% жителей РФ

11:06 23.12.2020 Кадровые выводы сделаны в Республике Крым в связи с ситуацией, сложившейся с поставками льготных лекарственных препаратов. Об этом 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава минздрава Крыма Александр Остапенко. Читайте подробнее: Директор «Крым-Фармации» уволен из-за дефицита лекарств

11:08 23.12.2020 С 9 декабря текущего года в Пензенской области заработал единый телефонный номер по коронавирусу — «122». С помощью звонка в колл-центр жители могут вызвать врача на дом или задать любой вопрос по коронавирусу. С начала работы на горячую линию поступили порядка 350 обращений. Население области волнуют вопросы, связанные с бесплатным обеспечением лекарственными препаратами, обоснованностью их назначения, кратности забора биоматериала у больных с подозрением на COVID-19 и другие. Об этом: На пензенскую горячую линию по коронавирусу поступило около 350 обращений

11:08 23.12.2020 Промышленность в Алтайском крае, несмотря на эпидемию коронавируса и последовавшие вслед за ней масштабные ограничительные мероприятия, последовательно развивается. Более того, как сообщил сегодня, 23 декабря, губернатор региона Виктор Томенко, по объемам инвестиций в промышленность текущий год станет одним из наиболее успешных за последние 10 лет. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства. Ещё в 2018 году объемы промышленного производства в Алтайском крае составили 385 миллиардов рублей, а в 2020 году регион рассчитывает выйти на рубеж в 430 миллиардов рублей, пояснил Виктор Томенко. Подробности в материале: Алтайская промышленность демонстрирует рост в кризисный год

11:13 23.12.2020 Школьные каникулы в Республике Крым начнутся раньше срока, об этом 23 декабря на странице в социальной сети сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте также: В Крыму школьные каникулы объявлены досрочно

11:13 23.12.2020 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки выявили 27250 новых носителей коронавируса

11:14 23.12.2020 В Татарии с начала пандемии, по информации на 23 декабря, зарегистрировано 12 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено еще 102 инфицированных. Накануне заболели 104 человека. Специалистами проведено за сутки 8138 тестов на COVID-19. Подробности в материале: В Татарии за сутки провели более 8 тыс. исследований на коронавирус

11:14 23.12.2020 В Пензенской области по состоянию на 23 декабря коронавирусная инфекция выявлена у 24 451 жителя, за сутки заболели 198 человек. Накануне инфицированы были 195 пациентов. Всего выздоровели 19 989 заболевших, за сутки — 129 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 298 пензенцев. Читайте также: В Пензенской области выявлено почти 200 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:15 23.12.2020 В Брянской области 23 декабря выявили 207 носителей коронавируса, что на семь больше, чем за предыдущие сутки, и стало новым «рекордным» значением. Лаборатории проверили 2414 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области обновлено суточное «рекордное» значение по коронавирусу

11:16 23.12.2020 В Санкт-Петербурге за последние сутки от COVID-19 скончались 75 человек. С учетом этих данных общее количество умерших непосредственно от последствий заражения коронавирусной инфекцией составляет в регионе 7074 человека. Об этом: Число жертв ковида в Петербурге превысило семь тысяч человек

11:23 23.12.2020 На Камчатке создали достаточно большой резерв средств индивидуальной защиты. Последняя прибывшая в регион партия СИЗ обеспечит трёхмесячную потребность. Читайте подробнее: Камчатка запаслась медицинскими масками на полтора года

11:24 23.12.2020 В Удмуртии по состоянию на 23 декабря выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 206 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 119 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом

11:29 23.12.2020 За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 288 человек. Читайте подробнее: Два человека скончались от COVID-19 за сутки в Удмуртии

11:30 23.12.2020 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 23 декабря, за прошедшие сутки выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Подробности в материале: Жертвами коронавируса стали уже более 900 новосибирцев

11:32 23.12.2020 В Удмуртии по состоянию на утро 23 декабря провели 717 813 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2090 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2722 исследования. Читайте также: В Удмуртии продолжает падать число проводимых за сутки тестов на SARS-CoV-2

11:32 23.12.2020 Губернатор Красноярского края Александр Усс привился от COVID-19. Об этом он сообщил журналистам 23 декабря. По словам Усса, прививку он сделал во время командировки в Москву. Читайте подробнее: Красноярский губернатор сделал прививку от коронавируса

11:34 23.12.2020 В Свердловской области подтвердили ещё 402 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. Для сравнения, 23 декабря 2020 года в области обнаружили 400 носителей вируса SARS-CoV-2 (рекорд — 405, 19 декабря). В регионе зарегистрирован 55 341 случай заражения коронавирусом. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявлены ещё 402 носителя коронавируса

11:37 23.12.2020 В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали семь новых летальных случаев от COVID-19. Это максимальное количество смертей за сутки для региона за время пандемии. Читайте также: В Ленобласти зафиксирован пик суточной смертности от COVID-19

11:37 23.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 23 декабря выявили 498 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 503 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 65 805 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 498 новых заражений коронавирусом

11:38 23.12.2020 В Воронежской области за минувшие сутки подтвержден 391 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 декабря. Сутками ранее сообщалось о 388 новых носителях коронавируса. Об этом: В Воронежской области коронавирус унёс жизни ещё 15 человек

11:39 23.12.2020 За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1516 человек. Об этом: За сутки 13 нижегородцев скончались от COVID-19

11:40 23.12.2020 За сутки в Заполярье число ковид-больных увеличилось на 276, наибольший прирост продемонстрировал областной центр — 125 человек. Об этом: В Мурманской области от COVID-19 скончались более 600 человек

11:40 23.12.2020 В России в конце 2020 — начале 2021 года в рамках пилотного проекта соорудят в школах десяти регионов специальные установки, которые измеряют температуру у детей и обрабатывают руки антисептиком. Читайте также: В российских школах появятся специальные «антиковидные» установки

11:45 23.12.2020 российского производства «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции. Минобороны России«>Двухкомпонентная вакцина российского производства «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции. Минобороны России

11:46 23.12.2020 В России к нормальному руслу жизнь после пандемии коронавирусной инфекции может вернуться уже через год. Такие прогнозы дал вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. Об этом 23 декабря сообщается на сайте вуза. Читайте подробнее: Вирусолог спрогнозировал вероятные сроки завершения пандемии COVID-19

11:46 23.12.2020 В Нижегородской области по состоянию на 23 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 867 403 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 7019 нижегородцев, накануне тесты сдали 7990 жителей региона. Подробности в материале: В Нижегородской области вновь снизилось число тестов на коронавирус

11:50 23.12.2020 В Мордовии по состоянию на 23 декабря выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 87 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 790 случаев. Читайте также: В Мордовии подтвердили 86 новых заражений SARS-CoV-2

11:53 23.12.2020 160 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба главы республики. Отмечается, что всего в регионе был выявлен 17 741 случай заражения коронавирусом. А 13 928 человек справились с инфекцией, включая 82 человека в минувшие 24 часа. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 160 случаев заражения коронавирусом

11:54 23.12.2020 В Марий Эл по состоянию на 23 декабря выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 52 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8775 случаев. Об этом: В Марий Эл выявили 53 новых носителя коронавируса

11:55 23.12.2020 В Чувашии выявлено ещё 125 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Подробности в материале: В Чувашии скончались ещё 12 пациентов с коронавирусом

11:55 23.12.2020 В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 187 выявленных носителях. Подробности в материале: На Кубани за сутки выявили 188 носителей коронавируса

11:56 23.12.2020 В Свердловской области скончались еще 16 больных новой коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Для сравнения, 22 декабря 2020 года в области подтвердили смерть 17 пациентов, заболевших COVID-19. Всего в регионе скончались от данной инфекции уже 1376 человек. В России умер 52 461 пациент с COVID-19. Об этом: В Свердловской области подтвердили ещё 16 смертей от COVID-19

11:57 23.12.2020 В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, вакцинация от COVID-19 в уже проводится, а до конца зимы в регион поступит 94 тысячи доз вакцины «Спутник-V». Об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции, сообщил губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства. «Вакцина нам поступает бесплатно. Она распределяется федеральным министерством здравоохранения. В течение двух месяцев — январь, февраль — должно в край поступить еще 94 тысячи доз вакцины», — пояснил губернатор. От заявил также, что в крае имеются мощности для одномоментного хранения вакцины «Спутник-V». Читайте также: Алтайский край рассчитывает получить 94 тысячи доз вакцины от COVID-19

11:57 23.12.2020 В Челябинской области скончались ещё 15 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 ушли из жизни девять человек. Среди них пять женщин возрастом 76, 77, 83 лет и 81 года (две), а также 68-летний, 71-летний, 76-летний и 82-летний мужчины. Читайте также: В Челябинской области умерли ещё 15 пациентов с коронавирусом

11:57 23.12.2020 Ещё 136 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 23 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Общее количество заразившихся превысило 17 тысяч человек. Читайте подробнее: В Рязанской области коронавирусом заразились свыше 17 тысяч жителей

12:03 23.12.2020 В Ульяновской области подтверждено ещё 286 случаев заражения коронавирусом, новых летальных исходов нет. Подробности в материале: В Ульяновской области выздоровели от COVID-19 ещё 245 человек

12:04 23.12.2020 В Псковской области за последние сутки выявлено 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (в том числе в Пскове — 122 случая). Это на 26 случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. Подробности в материале: В Псковской области нарастает число новых случаев коронавируса

12:05 23.12.2020 Коронавирусная инфекция поражает практически все системы организма, сообщил главврач московской городской клинической больницы №15 им. Филатова Валерий Вечорко. Подробности в материале: Врач рассказал, что COVID-19 поражает практически все системы организма

12:05 23.12.2020 В Пермском крае за 22 декабря выявили 335 носителей коронавируса. Эти данные 23 декабря приводит оперштаб. Из новых выявленных граждан 75 госпитализированы. Ещё 260 лечатся на дому. Подробности в материале: В Прикамье выявили ещё 335 носителей коронавируса

12:05 23.12.2020 В Волгоградской области 23 декабря подтвердили ещё 274 случая заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Очередную тысячу заражений зарегистрировали за неделю, инфекцию обнаружили у более чем 33 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области коронавирус выявлен у 33 тысяч жителей

12:13 23.12.2020 В Чечне нет проблем с размещением на лечение в стационарах пациентов с диагнозом COVID-19. В госпиталях республики свободными остаются около 50% коек. Такая информация прозвучала 22 декабря в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Читайте также: В Чечне свободны 50% коек в ковидных госпиталях

12:13 23.12.2020 Пик заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге может быть достигнут к концу декабря 2020 года, но данный прогноз может быть скорректирован. Об этом заявил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге предсказали на конец декабря

12:14 23.12.2020 В Пермском крае за 22 декабря подтвердили смерть 20 пациентов от COVID-19. Эти данные приводит оперштаб. С начала пандемии уже 1028 граждан ушли из жизни по причине этого заболевания. Выздоровели уже 20 098, в том числе за последние сутки были выписаны 374. Подробности в материале: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё 20 человек

12:17 23.12.2020 Вакцинация военных медиков от COVID-19 началась в Воронежском гарнизоне Западного военного округа — прививки получила первая группа специалистов 416 военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа. Читайте также: В Воронеже приступили к вакцинации военных медиков от COVID-19

12:22 23.12.2020 Новая крупная партия вакцины «Спутник V» поступила в Свердловскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона. Область получила ещё 3550 доз вакцины. Всего регион принял уже более 6,5 тыс. доз. «Основная часть партии будет распределена между медучреждениями Екатеринбурга», — сообщили в штабе. Также вакцину получат и другие муниципалитеты. Читайте также: На Средний Урал поступила крупная партия вакцины от коронавируса

12:22 23.12.2020 За сутки в Красноярском крае скончался 21 пациент с коронавирусом, за весь период пандемии — 1551. Читайте также: В Красноярском крае от COVID-19 скончался уже 1551 человек

12:28 23.12.2020 Количество туристов по сравнению с прошлым годом в Москве сократилось с 25 до 7 млн, или на 72%. Читайте также: Москва и Петербург потеряли значимую долю туристов

12:28 23.12.2020 В Белгородской области 23 декабря выявлены «рекордные» 188 носителей коронавируса, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 139 пациентов, скончались пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области обновлён «рекорд» по коронавирусу

12:28 23.12.2020 В Кабардино-Балкарии подтвержден диагноз COVID-19 еще у 101 жителя региона. Общая численность носителей инфекции за все время пандемии составила 15 004 человека. Такие данные приводит 23 декабря на своей официальной странице в Instagram министерство здравоохранения республики. Подробности в материале: В Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусом превысило 15000

12:33 23.12.2020 Сценарий заболеваемости ковидом после новогодних праздников в Санкт-Петербурге целиком будет зависеть от поведения жителей и гостей города, от соблюдения ими противоэпидемиологических мер. Такое мнение высказали специалисты СПбГУ. Об этом: Петербуржцев предупредили об ответственности за развитие ситуации с ковидом

12:51 23.12.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 декабря выявили 3046 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем прироста инфицированных за сутки с начала пандемии. Накануне было выявлено 3032 новых носителя коронавируса. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 350 508 случаев. Об этом: В Поволжье от COVID-19 скончались больше 6 тыс. человек

12:52 23.12.2020 В Саратовской области по состоянию на 23 декабря число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом возросло до 370 случаев. За сутки скончались еще семь человек. Об этом: В Саратовской области от COVID-19 скончались ещё семь пациентов

12:55 23.12.2020 В Саратовской области на сегодняшний день, 23 декабря, в восьми вузах порядка 100 групп переведено на удаленное обучение. В связи с выявленными заболеваниями коронавирусом полностью закрыли две профорганизации (Питерский агропромышленный лицей и Дергачевский агропромышленный лицей) — 18 групп, 486 студентов. Среди школ полностью закрыты из-за COVID-19 две — в Краснокутском и Дергачевском районах. Частично перешли на дистанционный режим обучения 54 класса в связи с заболеванием 25 учеников и 16 педагогов, на самоизоляции 1127 детей и 54 учителя. Из-за коронавирусной инфекции детские сады в области не закрыты. Читайте также: Ряд саратовских вузов перевёл студентов на дистанционное обучение

12:57 23.12.2020 Более трети всех ресурсов системы здравоохранения Самарской области работает на оказание помощи пациентам с COVID-19. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в эфире канала «Россия 24». По его словам, оставшиеся ресурсы работают в штатном сверхусиленном режиме для помощи пациентам с социально-значимыми заболеваниями: онкологическими, болезнями сердца, неврологией. Врачи работают на то, чтобы доступность медицины сохранялась на прежнем высоком уровне. Читайте подробнее: В Самарской области сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

13:01 23.12.2020 За весь период пандемии в Омской области скончались 812 человек с диагнозом COVID-19. Читайте подробнее: В Омской области умерли ещё девять пациентов с коронавирусом

13:11 23.12.2020 Ближайший музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» пройдёт в Екатеринбурге 25 июня 2021 года. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на пресс-конференции. Чиновник выразил уверенность, что массовое мероприятие станет своего рода акцией, «связанной с победой над пандемией». Подробности в материале: Названа дата проведения «Уральской ночи музыки» в 2021 году

13:15 23.12.2020 Динамика распространения коронавируса в Дагестане достигла весенних показателей. По данным федерального оперативного штаба, 22 декабря в республике выявили 158 носителей инфекции — это самый высокий суточный прирост в период с 26 мая. Читайте подробнее: Динамика распространения коронавируса в Дагестане продолжает нарастать

13:20 23.12.2020 307 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 28 946 случаев заражения этой инфекцией. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 307 случаев заражения коронавирусом

13:29 23.12.2020 Суточная цифра новых носителей в Новгородской области в последние дни увеличивается, но очень незначительно. Фактически, она остается в пределах 200−212 случаев с начала декабря. Об этом: В Новгородской области рост заражений коронавирусом остаётся небольшим

13:30 23.12.2020 Представителям туристической индустрии было доступно 11 введенных правительством РФ мер поддержки. Подробности в материале: В АТОР назвали самую эффективную меру поддержки туристической отрасли

13:37 23.12.2020 В Ингушетии число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 130 человек. Второй день подряд в республике зафиксировано три смерти пациентов, сообщили 23 декабря в региональном оперативном штабе. Ингушетия по смертности занимает четвертое место в Северо-Кавказском федеральном округе. Читайте подробнее: В Ингушетии второй день подряд умирают по три пациента с COVID

13:39 23.12.2020 Еще одна партия вакцины от коронавируса в количестве одной тысячи доз поступила в Самарскую область. Об этом 23 декабря сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в эфире канала «Россия 24». По его словам, в регионе уже составили списки людей, которых будут в первую очередь прививать от коронавируса: это категории граждан, которые наиболее подвержены заболеваемости. Читайте также: В Самарской области прививать от COVID-19 начнут жителей отдаленных районов

13:43 23.12.2020 По мнению Елены Ковальчук, влияние пандемии на повышение успешности мошеннических действий очевидно. В чем же тут дело? Люди в течение 2020 года находятся в длительном и по сути непреходящем стрессе: постоянная тревога в связи с угрозой заражения, экономическая нестабильность, и в целом — неопределенность будущего. Такой стресс истощает силы организма и снижает критичность мышления. Об этом: Психолог объяснил, почему в России так резко участились мошенничества

13:44 23.12.2020 Добровольцам, которые принимают участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром имени Гамалеи, больше не будут вводить плацебо. Формат проведения испытаний будет изменён по решению Министерства здравоохранения РФ. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом: Формат исследований вакцины «Спутник V» изменится — Гинцбург

13:44 23.12.2020 Российская вакцина от коронавирусной инфекции может появиться в ЛНР. Читайте также: В ЛНР сообщили о возможной поставке российской вакцины от COVID-19

13:45 23.12.2020 2021 год в Свердловской области объявили Годом медицинского работника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона. В связи с решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет организован план мероприятий, которые реализуют в 2021 году. В регионе признают огромные заслуги медиков, сообщил Куйвашев в ходе традиционного новогоднего приёма общественности. Представители медицинского сообщества «плечом к плечу противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев», отметил губернатор. Об этом: В Свердловской области анонсировали Год медицинского работника

13:45 23.12.2020 Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи открылся во Владимире. На новой площадке лечение будут получать не только пациенты с туберкулёзом, но и больные с другими инфекционными патологиями и иммунодефицитами, сообщили 23 декабря в пресс-службе администрации региона. Читайте также: Во Владимире открыли Центр фтизиопульмонологической помощи

13:51 23.12.2020 На Алтае за прошедшие сутки выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 57 случаев. Об этом сообщил оперштаб региона. Подробности в материале: На Алтае подскочил суточный прирост носителей коронавируса

13:56 23.12.2020 Коронавирус. Краснодарский край. vk.com opershtab23

14:12 23.12.2020 Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил, что скептически относится к возможности распространения коронавирусной инфекции через предметы и вещи, в частности, новогодние подарки: «Поверхности предметов не являются значимым резервуаром вируса, который представляет опасность лишь в составе воздушно-капельной смеси, попадающей в дыхательные пути. Да, in vitro коронавирус может сохраняться на поверхностях до суток и больше, но в реальных условиях внешней среды вирус гораздо менее долговечен. Поверхности подарков отнюдь не являются благоприятной средой для жизнедеятельности вируса, колонизация их вирусными частицами невозможна…». Подробности в материале: Врач не верит в вероятность передачи коронавируса через новогодние подарки

14:12 23.12.2020 По состоянию на 23 декабря в Томской области коронавирус выявлен у 22 925 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 189 случаев заражения. Об этом: В Томской области выявлено почти 23 тысячи носителей коронавируса

14:16 23.12.2020 В Новосибирской области по состоянию на сегодня, 23 декабря, прививку от COVID-19 поставили 1280 человек. Вакцинация проводится на базе 24 медицинских организаций, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. Об этом: В Новосибирске от коронавируса привились почти 1300 человек

14:21 23.12.2020 182 носителя коронавируса выявлено в Курской области 23 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано три летальных исхода. Об этом: В Курской области за сутки выявили 182 носителя коронавируса

14:24 23.12.2020 Победа над коронавирусом в Москве возможна к середине либо концу весны 2021 года, сообщила 23 декабря заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Подробности в материале: Власти Москвы надеются победить COVID-19 весной 2021 года

14:25 23.12.2020 С апреля по настоящее время в Воткинске, Воткинском и Шарканском районах специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с сотрудниками управления МВД проверили 425 объектов торговли, транспорта, общепита, а также предприятий сферы услуг. Основная масса нарушений масочного режима выявлена на объектах торговли. Читайте также: В Удмуртии нарушителям масочного режима выписали штрафы на 310 тыс. рублей

14:31 23.12.2020 В Кемеровской области 60-летняя жительница Мариинска оштрафована на 15 тысяч рублей за несданный тест на COVID-19 после прибытия из Турции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мариинском городском суде региона. Читайте подробнее: Пожилую жительницу Кузбасса оштрафовали за несданный тест на COVID-19

14:40 23.12.2020 Власти Москвы намерены закупать все вакцины от COVID-19, которые будут зарегистрированы в России. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Читайте также: Москва будет закупать все зарегистрированные в РФ вакцины от COVID-19

14:42 23.12.2020 Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв сегодня, 23 декабря, наградил коллективы медицинских организаций. Главврачи больниц получили медали, коллективы медорганизаций — Памятные адреса губернатора. Читайте подробнее: «Вы — наши герои»: губернатор Кузбасса наградил коллективы медорганизаций

15:07 23.12.2020 В Коми за сутки скончались девять пациентов с COVID-19, общее число жертв коронавируса в республике достигло 534. Подробности в материале: В Коми за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

15:12 23.12.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 165 случаев. Подробности в материале: В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом

15:13 23.12.2020 В Северной Осетии проходят лечение в ковидных госпиталях 1420 человек. Только у 390 пациентов из них подтвержден коронавирус. Такие данные привело 23 декабря министерство здравоохранения региона на своей странице в Instagram. Подробности в материале: В Северной Осетии только у 27% госпитализированных подтвержден коронавирус

15:21 23.12.2020 Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова заявила, что победить коронавирус будет возможно к концу весны 2021 года при условии массовой вакцинации населения.

15:29 23.12.2020 В Чечне стартовала вакцинация населения от коронавируса. В ней приняли участие уже 130 человек. Об этом 22 декабря сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Об этом: В Чечне 130 человек приняли участие в вакцинации от коронавируса

15:35 23.12.2020 В материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса говорится о замедлении распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге.

15:36 23.12.2020 Опустевшая Москва. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:38 23.12.2020 В Оренбургской области за 22 декабря обнаружили ещё 176 носителей коронавируса. Эти данные сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе выявили уже 27 310 заразившихся. 1255 человек с COVID-19 находятся в больницах. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 176 носителей коронавируса

15:40 23.12.2020 В Карачаево-Черкесии выписаны в связи с выздоровлением 84 пациента, проходивших лечение от COVID-19. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 12 820 человек, сообщили 23 декабря в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Карачаево-Черкесии число вылечившихся от COVID-19 приближается к 13000

15:45 23.12.2020 Минздрав РФ решил не набирать новых добровольцев для исследования вакцины «Спутник V», поскольку на данный момент их более 31 тысячи.

15:51 23.12.2020 Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что новая версия портала госуслуг будет запущена в марте 2021 года.

15:56 23.12.2020 Путин: нужно расширять возможности для граждан работать в электронном виде, чтобы сокращать издержки бумажного оборота.

15:57 23.12.2020 Три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Адыгее 22 декабря. Всего с начала пандемии в республике умерли 83 человека с подтвержденным диагнозом, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Читайте подробнее: В Адыгее скончались еще три человека с коронавирусом

15:57 23.12.2020 Записаться на вакцинацию и привиться от коронавируса планирует врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он рассказал 23 декабря на своей странице в социальной сети. Читайте также: Врио главы Белгородской области хочет привиться от коронавируса

15:59 23.12.2020 За последние сутки в Петербурге госпитализировали 974 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Уровень суточной госпитализации за неделю уменьшился. Подробности в материале: В Петербурге за сутки из-за ковида госпитализировали 974 человека

16:09 23.12.2020 Дно кризиса, вызванного распространением коронавируса, было достигнуто в мае-июне, после чего экономика РФ начала восстанавливаться. Об этом заявил заведующий Научно-учебной лабораторией «Исследование проблем инфляции и экономического роста» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Читайте также: Эксперт объяснил, прошла ли уже РФ самый трудный период коронакризиса

16:11 23.12.2020 В Архангельской области за сутки выявили 385 новых случаев COVID-19. Лидер по числу новых заболевших — областной центр, там инфекцию подтвердили у 111 человек. Читайте также: В Архангельской области число ковид-пациентов пополнили еще 385 человек

16:15 23.12.2020 Минздрав России принял решение прекратить набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщили в пресс-службе ведомства. Читайте также: Минздрав прекратил набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V»

16:46 23.12.2020 Выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, будут удвоены на период новогодних праздников. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в новогодние дни

16:49 23.12.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 173 человек за последние сутки, сообщает 23 декабря федеральный штаб. Накануне, 22 декабря, в регионе был зарегистрирован 171 подтверждённый случай. Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 19 тыс. 690 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 173 носителя коронавируса

16:49 23.12.2020 В Калужской области за сутки подтверждено три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 23 декабря областной оперштаб. Всего с начала пандемии в регионе скончались 153 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Калужской области за сутки коронавирус унёс жизни трёх человек

17:05 23.12.2020 В инфекционном госпитале. Александр Куликов © ИА REGNUM

17:25 23.12.2020 На Ямале за сутки подтверждено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 186 случаев. Читайте подробнее: На Ямале за сутки выявили 178 носителей коронавируса

17:28 23.12.2020 Новые ковидные госпитали будут построены Министерством обороны в Ялте и Симферополе. Об этом президент РФ Владимира Путин сообщил 23 декабря на заседании Госсовета. Об этом: Путин подтвердил строительство ковид-госпиталей в Ялте и Симферополе

17:53 23.12.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала носить медицинские маски на массовых мероприятиях на открытом воздухе.

17:54 23.12.2020 Руководство Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова вновь перепрофилировало свой филиал — Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт (РНХИ) им. профессора А. Л. Поленова — под прием пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: Институт Поленова в Петербурге отдал часть своих коек под COVID-пациентов

18:09 23.12.2020 С начала распространения коронавируса самая сложная ситуация в Москве была в конце апреля 2020 года. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в ток-шоу «Просто о сложном». «Самое сложное был конец апреля. Была максимальная неопределенность, максимальное непонимание, как будет развиваться ситуация. Мы боялись, что мы не знаем, какие мощности может выдержать наша система здравоохранения. Мы тогда не имели опыта, сработают ограничительные меры или нет», — сказала Ракова. Об этом: Ракова назвала самый сложный месяц пандемии

18:41 23.12.2020 Роспотребнадзор рекомендует сократить максимально возможное количество участников праздничных мероприятий на улице до 50 человек, заявила глава ведомства Анна Попова. Читайте также: Роспотребнадзор призвал снизить количество участников уличных мероприятий

19:31 23.12.2020 Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи петербургского городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева назвала достаточным запас коек для больных COVID-19.

19:50 23.12.2020 Власти Аргентины одобрили использование российской вакцины «Спутник V».

20:14 23.12.2020 В РФПИ сообщили, что Аргентина зарегистрировала вакцину «Cпутник V» на основе российских данных клинических исследований.

20:29 23.12.2020 Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил Минцифры и Минздраву до 31 января 2021 года обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг.

20:43 23.12.2020 Власти Калининграда ограничили работу общепита в праздники. Заведения будут закрыты с 31 декабря до 3 января, а с 3 по 10 января будут работать с 6:00 до 21:00.

20:57 23.12.2020 В Курганской области в связи с эпидобстановкой по коронавирусной инфекции сняли ограничения, связанные с физкультурой и спортом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Курганской области сняты ограничения по спорту

21:43 23.12.2020 Решение Минздрава России прекратить набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» вызвало споры в сети. Граждане выразили своё мнение 23 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети обсудили решение Минздрава РФ о добровольцах для испытания вакцины

21:59 23.12.2020 Объём въездного туристического потока в Россию в 2020 году сократился более чем на 90% на фоне пандемии коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Читайте подробнее: АТОР: поток туристов в Россию в 2020 году упал на 93,6%

22:04 23.12.2020 Вакцина от коронавируса. Фото: permkrai.ru

22:22 23.12.2020 В Югре на въездах в регион возобновилась работа контрольно-пропускных пунктов (КПП) для профилактики коронавирусной инфекции. Однако это не связано с закрытием региона, сообщает региональный штаб. КПП установлены на срок с 21 по 30 декабря в Нижневартовском районе: автомобильная дорога Нижневартовск — Стрежевой, 50-й километр; в Сургутском районе: дорога Сургут — Когалым — граница ХМАО, 175-й километр; в Ханты-Мансийском районе: дорога Ханты-Мансийск — Горноправдинск — Тюмень, 26-й километр; Советском районе: автодорога Югорск —Таежный, 437-й километр; федеральная автодорога: Тюмень —Ханты-Мансийск, 571-й километр (Нефтеюганский район). Подробности в материале: В Югре возобновилась работа контрольно-пропускных пунктов в регион

22:59 23.12.2020 Ситуация на туристическом рынке в 2021 году может развиваться по трём основным сценариям в зависимости от дальнейшей ситуации с коронавирусом. Такой прогноз представила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Читайте подробнее: В АТОР назвали три сценария развития туристической отрасли в 2021 году

23:04 23.12.2020 В Москве за сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 689, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте подробнее: В Москве за сутки скончались 76 пациентов с COVID-19

04:34 24.12.2020 На Сахалине с момента начала пандемии зарегистрирована 15-я смерть пациента от COVID-19. Скончалась жительница Углегорска 1967 года рождения. Известно, что она болела шесть дней, но за медицинской помощью не обращалась. Читайте также: Стало известно, почему ещё один человек скончался от COVID-19 на Сахалине

04:37 24.12.2020 Главному врачу Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлане Кудашевой присвоено почетное звание Героя региона. С инициативой представить её к награде выступил губернатор Сергей Цивилёв. «В медицинской организации проведена колоссальная работа по созданию первой в Кузбассе «красной зоны». В кратчайшие сроки персонал перестроился для работы в условиях пандемии и до сих пор находится на передовом рубеже борьбы за жизнь и здоровье жителей области. Все это не было бы возможным без личного вклада главного врача Светланы Кудашевой», — отметил глава региона, вручая награду. Об этом: Медик инфекционной больницы стала Героем Кузбасса

05:01 24.12.2020 На Сахалине с начала пандемии выявили 14 707 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью уже 11 348 человек. Подробности в материале: На Сахалине заразились коронавирусом ещё 139 человек

05:11 24.12.2020 В Якутии в очной форме работают 166 школ, в очно-заочной — 271, в дистанционном формате — 204. Подробности в материале: В Якутии классы в школах массово закрывают на карантин из-за коронавируса

05:38 24.12.2020 В Бурятии за минувшие сутки выявили 201 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 24 562. Об этом утром 24 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба. Об этом: В Бурятии занятость ковидных коек снизилась до 61%