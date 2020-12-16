Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться напряжённой. В связи с предстоящими новогодними праздниками специалисты не исключают возникновения новых очагов заражений и всплеска заболеваемости COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в 85 регионах России выявлено 26 689 случаев SARS-CoV-2. Под медицинским наблюдением по состоянию на 15 декабря остаются 572 290 человек.

Но есть и обнадеживающие новости. Одна из них заключается в том, что российские учёные научились делать прогноз о тяжести COVID-19.

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Заявление о том, что заражение коронавирусом в некоторых случаях вызывает полную потерю слуха оказалось мифом.

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ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что связано с темой коронавируса в России с надеждой на то, что вскоре новый вирус станет для общества не опаснее обычного ОРЗ.