По данным Алтайкрайстата, в октябре 2020 года в Барнауле умерли 1563 человека. В аналогичном периоде прошлого года скончались 659 человек. Таким образом, смертность в краевой столице возросла в 2,27 раза (+137%).
Всего за январь-октябрь в Барнауле умерли 7889 человек (в аналогичном периоде прошлого года 6655), рост +18,5%.
Новые носители коронавируса выявлены в десяти районах Тувы
75 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, диагноз подтвердился у жителей столицы Кызыла, а также десяти районов.
Алтайский край. Коммунисты требуют от губернатора провести расследование возросшей смертности в регионе и снять ограничения на прогулки лицам старше 65 лет. А губернатор Виктор Томенко, наоборот, продлевает запрет нахождения пожилых людей на улице до 6 февраля. Цитата канала «Алтайские крайности».
В Алтайском крае по 6 февраля 2021 года продлили действующий режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
В Бурятии жертвами COVID-19 стали уже 520 человек
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 в республике скончались 520.