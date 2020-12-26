Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выписали после перенесенного COVID-19 со стационарного и амбулаторного лечения 3906 человек, сообщает 26 декабря федеральный оперштаб. Это самый большой показатель суточной выписки в городе за время пандемии. Предыдущий максимальный уровень составлял 3168 человек (16 декабря по итогам предыдущих суток).

Однако коронавирусная эпидемия пока не отступает, и заболеваемость растёт. За истекшие сутки в Петербурге подтверждено 3755 новых случаев заражения, что на четыре случая больше, чем днем ранее.

Петербург продолжает удерживать первую позицию по суточной смертности от COVID-19. За минувшие сутки официально подтверждено 82 летальных исхода от этой болезни. Это на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки, и на пять случаев больше, чем в Москве, вновь оказавшейся на второй строчке в «смертном» списке регионов. На Петербург в этот раз пришлось более 14% от общероссийской суточной смертности.

Нарастающим итогом в Северной столице зарегистрировано 223 336 случаев заражения коронавирусом за время пандемии. Выздоровели 133 111 человек. Скончались 7304 человека.

Как сообщает 26 декабря городской оперштаб, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 42 458 человек. Это один из самых высоких объемов тестирования за последние недели. Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 888 человек.

В целом по России за последние сутки выявлено 29 258 случаев заражения, в том числе 4571 (15,6%) — без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 021 964 случая (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге число госпитализаций с ковидом вновь превысило 1000 в сутки