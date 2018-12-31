2018 год для Воронежской области во многом оказался годом перемен и больших проектов, многие из которых, правда, в жизнь пока не воплотились. Самые запоминающиеся моменты политической, экономической и общественной жизни Воронежской области — в обзоре ИА REGNUM.

Alexxx Malev Воронеж. Историческая копия линейного корабля «Гото Предестинация»

Выборы поневоле

В новый 2018 год Воронежская область вступила с новым губернатором, точнее, исполняющим обязанности. В конце декабря 2017-го регион покинул Алексей Гордеев, проработавший в Воронежской области без малого десять лет. Тогда он был назначен полпредом президента в ЦФО, а спустя несколько месяцев занял пост заместителя председателя правительства России.

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Между прошлым и будущим: Воронеж в 2017 году

О том, что Гордеев рано или поздно вернется в Москву, чтобы занять должность на федеральном уровне, слухи ходили давно, и потому отставка его неожиданной не была. А вот назначение врио удивило многих: пост занял Александр Гусев, который до этого работал в должности мэра Воронежа и, нужно сказать, большой популярностью не пользовался. Именно поэтому, а также потому, что после работы в регионе федерального министра ожидалось, что будет назначен руководитель такого же уровня, многие эксперты говорили о том, что Гусев, скорее всего, только исполняющий обязанности и что в регион наверняка пришлют фигуру покрупнее. Однако шли месяцы уже нового 2018 года, Александр Гусев осваивался, работал в новой должности, и в итоге именно он принял участие в выборах главы региона. Сама предвыборная кампания проходила крайне спокойно — особенно на фоне других областей, где разгоревшиеся нешуточные страсти в итоге привели к победе кандидатов от оппозиционных сил.

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Из восьми кандидатов, изначально выдвинувшихся для участия в выборах, зарегистрироваться смогли шестеро, они же и участвовали в выборах: это Александр Гусев, которого выдвинула «Единая Россия», представитель ЛДПР Олег Бурцев, Николай Воронин от ЛДПР, Виталий Климов («Справедливая Россия»), Аркадий Минаков («Родина»), Игорь Перевезенцев (Партия роста). Еще двое кандидатов, Сергей Муштенко («Яблоко») и Юрий Слепченко (Казачья партия), пакет документов для прохождения регистрации не принесли. О том, что в регионе проводятся выборы, только ближе ко дню голосования стали напоминать баннеры кандидатов. Сам Александр Гусев еще в июне на встрече с журналистами говорил, что выборы, скорее всего, окажутся низкоконкурентными.

Итог оказался вполне ожидаемым: Александр Гусев победил с результатом 72,52%. Олег Бурцев набрал 6,25% голосов, Николай Воронин 13,68%, Виталий Климов 2,22%, Аркадий Минаков получил 1,58%, Игорь Перевезенцев — 2,22%. Правда, явка по традиции для региона оказалась невысокой — всего около 45%, и то — за счет более дисциплинированных жителей районов области.

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О том, что доверие жителей региона к новому губернатору растет, говорит и недавний опрос, проведенный институтом общественного мнения «Квалитас»: несмотря на то, что «человеком года» воронежцы по-прежнему называют Алексея Гордеева, Александр Гусев сумел подняться на второе место с четвертого — за него отдали голоса около 7,7% опрошенных социологами воронежцев, а это почти в 10 раз больше, чем годом ранее.

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В 2018 году Воронеж также обзавелся и новым мэром. Впервые главу города выбирали не всенародно: был объявлен конкурс, а уже из его финалистов мэра на ближайшие пять лет выбрали депутаты.

Об этом: Новым мэром Воронежа стал Вадим Кстенин

Тут также никаких сюрпризов не было — главой города стал Вадим Кстенин, который исполнял обязанности главы города после ухода Александра Гусева на повышение.

Voronezh-city.ru Вадим Кстенин

Кадры решают всё

Еще находясь на посту врио губернатора, Александр Гусев не делал никаких резких кадровых перестановок, хотя изменения, конечно, были.

Так, в марте пост заместителя председателя правительства покинул Андрей Ревков по собственному решению. Ревков пришел в правительство в 2014 году из бизнеса — он работал директором макрорегиона «МТС-Поволжье» и заместителем гендиректора «Энвижн Груп» и оказался одним из первых чиновников, занявших должность по результатам открытого конкурса.

Об этом: Андрей Ревков покинул пост вице-губернатора Воронежской области

В марте же стало известно, что на пост вице-губернатор Александр Гусев пригласил известного бизнесмена, миллиардера, уроженца Воронежской области Евгения Юрченко.

Об этом: Новым вице-губернатором Воронежской области стал Евгений Юрченко

В мае глава региона назначил руководителем секретариатаИгоря Лоткова, в мае же пост руководителя представительства региона в Москве покинулаЕлена Фадеева, которая перешла в секретариат вице-премьера Алексея Гордеева. Впрочем, вслед за Гордеевым в Москву переехала не только Фадеева. Так, на работу в Минсельхоз в ранге замминистра вернулся Максим Увайдов, работавший в правительстве Воронежской области заместителем председателя. В конце ноября на должность заместителя министра природных ресурсов РФ был назначен Владимир Логинов, до этого руководивший воронежским «Агентством инноваций и развития экономических и социальных проектов».

Об этом: Зампред правительства Воронежской области перешел в Минсельхоз

Замминистра сельского хозяйства РФ обещал поддержку Воронежской области

К формированию собственной команды губернатор приступил буквально сразу после выборов. Планов своих ни от журналистов, ни от общественности он не скрывал, всегда прямо говоря о том, кому из чиновников стоит опасаться за свое место.

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Новая структура правительства региона была утверждена в начале октября. Еще до ее утверждения правительство региона покинул начальник управления лесного хозяйства Александр Величко, на должность был неожиданно назначен Александр Сысоев, который приехал в Воронеж несколько лет назад с Северного Кавказа и возглавлял ГУ МВД по Воронежской области. Сменились руководители тарифного управления, департамента АПК, департамента промышленности.

Об этом: Начальник департамента аграрной политики Воронежской области покинул пост

В Воронежской области уволен начальник тарифного управления

Назначен ответственный за промышленность Воронежской области

Покинул должность заместителя губернатора и миллиардер Юрченко, проработав в должности лишь несколько месяцев. Его назначение губернатор признал своей ошибкой — бизнесмен оказался неприспособленным к работе чиновника.

Об этом: Миллиардер Юрченко покинет пост замгубернатора Воронежской области

Govvrn.ru Юрий Агибалов

Скандал года

На скандал года в Воронеже претендует история с увольнением из правительства области заместителя губернатора Юрия Агибалова, которая оттенок скандальности, судя по всему, получила неожиданно для всех его участников.

Скандал разразился буквально через пару недель после выборов, в конце сентября. Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал документ об увольнении вице-губернатора Воронежской области Юрия Агибалова с выплатой ему 23 единовременных вознаграждений и последующим его приемом… на ту же должность. В правительстве региона тогда признали: документы подлинные.

Глава региона не стал прятаться от журналистов и уже 1 октября провел пресс-конференцию, на которой объяснил: Агибалов действительно покинет должность, а ситуация с переназначением — техническая.

«14 октября Юрий Владимирович (Агибалов — ИА REGNUM ) обратился ко мне с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. Ему в соответствии с законодательством были произведены соответствующие начисления и последующие выплаты 15 числа. 17 сентября Юрий Владимирович, как все, кто входит в состав правительства, был переназначен», — пояснил Александр Гусев, подчеркнув, что Агибалов был переназначен только до формирования нового состава правительства, так как на аппарат легла большая нагрузка по оформлению документов.

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Интересно, что буквально все эксперты, опрошенные ИА REGNUM, признали, что собственно выплата «23 окладов» (речь шла о 23 единовременных выплатах по 11 тыс. рублей каждая, установлены они были региональным законодательством еще несколько лет назад) не является незаконной, но усомнились в этичности данной ситуации. Никто из экспертов не смог сказать ничего плохого ни в отношении собственно виновника скандальной истории, Юрия Агибалова, ни в отношении губернатора: система есть система. Кстати, сам Агибалов действительно покинул пост 8 октября.

И еще: Эксперт о выплатах чиновникам-пенсионерам: Законно, но неэтично

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Кстати, к истории с Агибаловым глава региона вновь вернулся на днях на своей итоговой пресс-конференции. К ситуации губернатор, судя по всему, отнесся философски: он признал, что совершил ошибку, но, по его словам, это помогло ему приобрести самостоятельность в решениях, в том числе — кадровых.

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Redstar.ru Роман Филипов

Потеря года

Потерей года для Воронежа стала героическая гибель в Сирии военного летчика Романа Филипова. Достаточно сказать, что проводить в последний путь воронежца, фамилию которого и земляки, и вся страна узнала лишь после его смерти, пришли не тысячи — десятки тысяч людей.

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О крушении в Сирии российского военного самолета Су-25 стало известно 3 февраля 2018 года. Су-25, на котором майор ВКС совершал облет зоны деэскалации в провинции Идлиб, был сбит боевиками. Летчик катапультировался, но оказался в окружении террористов и героически погиб в бою. 6 февраля указом президента РФ Владимира Путина Роману Филипову было присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно.

В первые дни после новости о гибели Филипова появлялась информация о том, что он из Приморья, но позже выяснилось: он уроженец Воронежа, учился в воронежской школе в Коминтерновском районе, потом уехал в Армавир, чтобы получить военную профессию, как и отец. Родители и сестра Романа, кстати, до сих пор живут в Воронеже. Супруга Романа тоже из Воронежской области.

Об этом: «Мечтал стать летчиком»: каким был погибший в Сирии Роман Филипов

Хоронили майора Филипова в Воронеже, проститься с ним пришли около 30 тыс. человек — от руководства города и области до простых жителей. Шли группами и поодиночке, с большими венками и скромными гвоздиками — бесконечный поток людей не иссякал в течение более трех часов.

Фоторепортаж Марины Каширской: Как уходят Герои. В Воронеже простились с летчиком Романом Филиповым

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Врачи и пациенты

2018 год оказался не очень удачным для воронежской медицины — уж слишком много скандалов да и просто неприятных инцидентов произошло.

Первый по-настоящему громкий скандал разразился в марте. О нарушениях со стороны администрации заявили сами врачи.

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По данным пресс-службы профсоюза медработников «Действие», с конца февраля-начала марта сотрудники службы скорой медицинской помощи отказывались выезжать на вызов в бригаде, укомплектованной лишь одним медиком, мотивируя это тем, что это противоречит нормам приказа Минздрава России №388н. 23 марта руководство службы скорой потребовало от одного из фельдшеров написать заявление об увольнении. Жаловались медики и на низкие зарплаты — 17−19 тыс. явно не дотягивали до уровня майских указов.

Глава облздрава Александр Щукин на встрече с журналистами признал, что действительно многие медики выезжают на вызовы по одному. И хотя, по его словам, это неправильно и быть такого не должно, нарушением каких-либо норм всё же не является. Не является нарушением и отсутствие коллективного договора, но он, отметил тогда Щукин, необходим. Что касается зарплат, то в среднем они составляли «более 25 тыс. рублей», но при учете коэффициента совместительства, то есть — не за ставку.

Интересно, что в Минздраве РФ масштабы недовольства воронежских медиков назвали «сильно преувеличенными» — именно такую формулировку применил главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ Сергей Багненко, посетивший регион в апреле, чтобы лично разобраться в конфликте между руководством станции скорой помощи и сотрудниками.

«Масштабы недовольства работников скорой сильно преувеличены в СМИ, лишь некоторые специалисты отказывались выезжать в составе однофельдшерских бригад. Формально они правы, однако некоторые вызовы вполне могут обслуживаться одним фельдшером», — сказал Багненко.

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Целый ряд скандалов последних месяцев связан с уголовными делами уже в отношении медиков. Самый громкий из них — скандал вокруг якобы ошибочной ампутации ног пожилой женщине.

Все началось с того, что сын 89-летней женщины пожаловался в правоохранительные органы на действия врачей Воронежской городской клинической больницы №3, которые 4 ноября провели женщине операцию по ампутации ноги. Утверждалось, что пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу, а затем, якобы «исправляя ошибку», отняли и вторую. Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело — скандал активно раскручивался в СМИ, в ситуации требовали разобраться депутаты, политики. Сами медики свою вину отрицали: по версии врачей, бабушке необходимо было ампутировать обе ноги, а проводить операцию сразу не стали из-за опасений за ее состояние. За коллег вступили многие знаменитые медики, в том числе детский хирург Леонид Рошаль. Выяснились и некрасивые подробности дела: оказалось, что один из родственников пациентки требовал у главврача больницы 5 млн рублей.

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Врачи невиновны: за воронежских хирургов вступился Леонид Рошаль

Сын лишившейся ног пенсионерки потребовал с воронежских хирургов 5 млн руб

Сама пациентка скончалась через некоторое время после операции — вмешательство оказалось слишком тяжелым для ее организма. А кто прав и кто виноват, сейчас разбирается следствие.

Тара-Амингу Советская площадь в Воронеже

Год перемен

2018 год стал годом перемен для жителей областного центра во многих смыслах. Так, летом завершилась реконструкция Советской площади — одного из знаковых мест центра города, но до реконструкции не сильно приспособленного для отдыха. В июле, спустя год после начала работ, Воронежцам представили обновленную площадь: воронежцы подарок оценили по достоинству.

Об этом: Вице-премьер Алексей Гордеев открыл в Воронеже Советскую площадь

Кстати, работы по благоустройству этим не ограничатся: впереди — реконструкция площади Победы, а также проспекта Революции, главной улицы областного центра. Концепцию реконструкции воронежцам представили в конце года: власти обещают, что центр станет более пригодным для пеших прогулок, его очистят от многочисленных уродливых проводов, свисающих с неба. В планах также реконструкция подземных переходов, которые сегодня находятся не просто в плохом — в постыдном состоянии.

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В октябре этого года в Воронеже заработали платные парковки. Решение это и до реализации, и после вызывало массу споров и критики. Ругали воронежцы и организацию парковок, и качество уборки снега на парковочных местах, и неработающие паркоматы. Но власти настаивают: платные парковки сегодня необходимы, иначе центр просто задохнется. И с этой точки зрения эффект действительно появился: проспект больше не заставлен машинами в два ряда с включенной аварийкой. Зато ими оказались заставлены дворы жилых домов.

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Стоимость проезда в общественном транспорте, между тем, в Воронеже остается самой низкой по ЦФО — 17 рублей. И пока этот порог сохранится, что на днях подтвердил и губернатор Александр Гусев. Правда, в перспективе тариф вырастет и существенно — в 2020 году власти Воронежа рассчитывают провести транспортную реформу. Цели ее горожанам давно знакомы: городские власти их ставят перед собой стабильно. Это увеличение доли муниципального транспорта, снижение числа автобусов малой и средней вместимости.

Об этом: Общественный транспорт Воронежа ожидает реформа

А вот как скоро в Воронеже появится метро, проект которого стал одной из самых обсуждаемых в СМИ тем за последние полтора года, пока не ясно. Как пояснил на днях губернатор, вопрос строительства метрополитена упирается не в технические сложности, а в финансовые. И решение их пока только ищут.

Об этом: Воронежский губернатор рассказал о метро