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Воронеж: вице-губернатор, получивший «золотой парашют», уйдет с 8 октября

Политика

После формирования нового состава правительства

Воронеж, 1 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Заместитель губернатора Воронежской области Юрий Агибалов окончательно покинет пост с 8 октября — к этой дате будет сформирован новый состав правительства региона. Об этом журналистам 1 октября сообщил губернатор Александр Гусев.

Он также подчеркнул, что положенную при увольнении доплату к страховой пенсии Агибалов получит только после ухода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области активно обсуждается ситуация с «золотым парашютом» заместителя губернатора Юрия Агибалова. Он был уволен в связи с истечением срока полномочий и по собственной инициативе 14 сентября, 15-го ему были назначены 23 единовременные выплаты по 11 тыс. — всего 223,9 тыс. рублей. Однако уже 17 сентября Агибалов вновь был включен в состав правительства, как объяснил губернатор — временно, до 8 октября.

Отметим, что опрошенные ИА REGNUM эксперты сходятся во мнении, что выплаты произведены законно, но при этом отмечают сомнительную этичность этой ситуации.

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