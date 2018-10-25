Не хотят платить: воронежцы игнорируют платные парковки

Воронеж, , 11:57 — REGNUM В Воронежской городской думе предложено создать согласительную комиссию по работе платных парковок. В нее предложено включить представителей мэрии, концессионера, депутатов городской думы. Об этом говорилось 24 октября на совете гордумы, сообщила пресс-служба парламента.

На заседании и.о. руководителя управления транспорта Сергей Латынин рассказал о результатах первых недель работы платного парковочного пространства в центре города. Так, на данный момент продано 489 месячных абонементов, 12 годовых, 184 суточных. Всего произведено 62 тыс. 135 транзакций на общую сумму порядка 1,9 млн рублей. При этом многие воронежцы игнорируют необходимость оплачивать время стоянки: с 15 октября выявлено 1050 нарушений правил парковок.

На заседании обсуждались, в частности, жалобы со стороны воронежцев на работу парковок: так, в зоне платных парковок оказались школы, детсады, десятки медицинских поликлинических учреждений. В результате было предложено создать согласительную комиссию, которая в течение определенного времени соберет все вопросы и выработает предложения по внесению изменений в существующие правила работы платных городских парковок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в центре Воронежа заработало платное парковочное пространство. Стоимость часа парковки составляет 40 рублей. В мэрии заявляли, что основная цель — разгрузить центр города и пересадить основную часть автовладельцев на общественный транспорт. Со своей стороны воронежцы резко раскритиковали инициативу властей: у нового проекта оказался целый ряд недоработок.