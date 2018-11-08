В Воронеже пенсионерке ампутировали здоровую ногу: возбуждено дело

Воронеж, , 14:14 — REGNUM В Воронеже в связи с ампутацией здоровой ноги 89-летней женщине в больнице возбуждено уголовное дело. Как сообщало ранее ИА REGNUM, с жалобой на действия врачей к правоохранителям обратился сын пожилой женщины. 7 ноября следственные органы начали проверку, а сегодня, 8 ноября, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская, по заявлению сына потерпевшей 89-летней женщины, 4 ноября ее экстренно госпитализировали в БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница № 3», где провели операцию по ампутации ноги. Однако после проведения операции выяснилось, что женщине по ошибке ампутировали здоровую ногу.

По итогам проверки следственные органы пришли к выводу, что пациентке действиями медиков был «причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в ампутации нижней левой конечности». Уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») возбуждено полицией, однако, в связи с общественным резонансом, дело передано для расследования в Следственное управление Следственного комитета по региону.

Отметим, что представители больницы, в которой проводилась операция, ранее заявили представителям СМИ, что женщине требовалось удаление обеих нижних конечностей. Накануне, 7 ноября, ей была ампутирована правая нога.

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